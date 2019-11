Atlantia, il report ignorato dal 2014: “Il Ponte Morandi è a rischio crollo”

Da Atlantia, la holding della famiglia Benetton che gestisce il business autostradale, hanno sempre sostenuto che fino al crollo del ponte Morandi di Genova, nessun report di Spea, la società controllata da Autostrade che si occupa del monitoraggio della rete autostradale, aveva mai messo in allarme il gruppo. Ma ora, secondo quanto scrive Repubblica, nei documenti sequestrati dalla Guarda di Finanza, la Procura ha trovato un documento del 2014 che per la prima volta svela il "rischio crollo" per il Ponte Morandi.



Un “documento di programmazione del rischio”, stilato dall’apposito Ufficio Rischio di Aspi, e passato dai vari consigli di amministrazione, sia di Autostrade che di Atlantia, che dal 2014 al 2016 sul “Morandi” parla esplicitamente di “rischio crollo”, ma che dal 2017, a sorpresa, cambia la dicitura con “rischio perdita stabilità”. Dicitura che, sempre secondo quanto spiega Repubblica, non significa che il ponte crolli, ma che il cattivo stato della infrastruttura si può risolvere con una lesione che si apre e che comporta la limitazione del traffico.



Il rischio crollo comporta invece l’immediata chiusura della struttura. Inoltre, oltre alle intercettazioni dei manager di Autostrade che rivelano come i monitoraggi di Spea sulla rete fossero edulcorati per esigenze di costo, gli inquirenti hanno rilevato che dal 2014 in poi le polizze assicurative sul viadotto genovese erano aumentate notevolmente. Nonostante nel 2017 il rischio (fino al crollo del 2018) fosse stato declassato, come messo nero su bianco dai report. Che bisogno c'era quindi di assicurarsi sempre di più?