Atlantia lancia Opas da 16,5 miliardi su Abertis

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

Dopo settimane di incontri serrati per definire i termini dell'operazione, finalmente i Benetton calano le carte su Abertis. Atlantia, la holding della famiglia veneta che controlla il loro l'impero infrastrutturale, lancia l'offerta pubblica su Abertis. Operazione che ha un controvalore di 16,34 miliardi per il 100% del gruppo spagnolo. Le indiscrezioni riferivano di un valore compreso fra i 16 e i 17 miliardi di euro, per cui è già stato organizzato un pool di quattro banche che finanzierà l'offerta.

Gli istituti sono Bnp Paribas, Credit Suisse (che assieme a Mediobanca ha fatto anche da advisor al gruppo guidato da Giovanni Castellucci) e le italiane Intesa SanPaolo e UniCredit che poi possono allargare, alle stesse condizioni, ad altre banche la partecipazione al finanziamento da circa 11,5 miliardi, strutturato in tre parti.





L'Opa volontaria, soggetta alle autorizzazioni della Cnmv spagnola e della Consob nonchè dell'Antitrust, prevede sia un'offerta in contanti di 16,5 euro per ciascuna azione Abertis che la possibilità, per i soci Abertis, di optare per un corrispettivo in azioni Atlantia di nuova emissione con caratteristiche speciali.

Il valore dell'azione Atlantia è stato determinato in 24,2 euro. Le azioni speciali della holding guidata da Giovanni Castellucci avranno diritto di nominare fino a tre amministratori e il consiglio di amministrazione passerà da 15 a 18 membri. Non saranno quotate e saranno soggette al vincolo di intrasferibilità fino al 15 febbraio 2019, termine allo scadere del quale saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, sulla base di un rapporto di uno a uno.

Atlantia, il cui titolo è scattatto a Piazza Affari (dopo la campanella guadagna oltre un punto e mezzo percentuale a 24,6 euro) dopo la comunicazione dei dettagli dell'Opas al mercato, ha posto un tetto di 230 milioni di azioni Abertis (23,2% circa del totale delle azioni) per il pagamento del corrispettivo con azioni speciali del holding e ha fissato il target dell'offerta al raggiungimento del 50% più una azione Abertis che non sarà delistata.

L'Opas, ha spiegato l'amministratore delegato Atlantia Giovanni Castellucci, è "amichevole" e "attrattiva" per gli azionisti di Abertis e consentirà ai Benetton di creare il leader mondiale nelle infrastrutture di trasporto da 34 miliardi di capitalizzazione, con un portafoglio di asset diversificato in 19 Paesi e con oltre 14 mila chilometri di autostrade (il principale concessionario al mondo) oltre ai 60 milioni di passeggeri negli aeroporti di Roma (Adr) e Nizza (più una quota in Save). Attività in grado di generare un Ebitda di 6,6 miliardi e investimenti per 2,4 miliardi (dati 2016, pro forma).

Il gruppo della famiglia Benetton (ha il 30,25% del capitale e controlla Autostrade per l'Italia, il Telepass e gli Aeroporti di Roma) attualmente ha l'85% delle sue attività in Italia, Abertis il 40% in Spagna (alla Borsa di Madrid capitalizza 16 miliardi), il 30% in Francia e il 30% in America Latina (in particolare, in Brasile e Cile). Il gruppo spagnolo - nel cui board dal novembre del 2016 è consigliere indipendente l'ex premier italiano Enrico Letta - è invece controllato da Criteria Caixa col 22,5% e da alcuni investitori finanziari come Cnmv che ha il 12% del capitale, Lazard Asset Management con il 3,54% e BlackRock con il 3%. Anche il Tesoro spagnolo ha una quota, pari all'8,25%

In una simulazione preliminare, Banca Imi, che sul titolo conferma una raccomandazione buy e un prezzo obiettivo a 27,5 euro, calcola che, a seconda del grado di accettazione dello swap tra azioni Abertis e azioni Atlantia Psa (Partial Share Alternative), "l'operazione sia accrescitiva da un minimo del 3% nel 2017-2018 fino a un 10%, rispettivamente con un livello di accettazione del 10% e del 23%. Il rapporto debito-Ebitda oscillerebbe tra sotto le 4 volte e poco sopra le 4 volte". Gli analisti di Imi apprezzano il deal, che "è coerente con la strategia di Atlantia di diversificarsi fuori dall'Italia"