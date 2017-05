Atlantia, piano in settimana per Aber. Si ragiona su offerta di 16 mld. Rumors

Ore decisive per l'operazione Atlantia-Abertis. Secondo indiscrezioni, in questi giorni sarebbero in agenda una serie di incontri al vertice tra i capi delle due aziende per provare a definire i termini dell'offerta. Secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore, l'obiettivo sarebbe quello di fissare entro la settimana alcuni paletti cruciali che stabiliscano il senso finanziario e industriale dell'asse italo-spagnolo. Si ragiona attorno a una proposta per massimi 16 mld, a cui vanno tolte pero' le azioni proprie nel portafoglio Abertis.