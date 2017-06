Atlantia prepara piano "B" se Caixa non vende quota. Rumors

Atlantia sta lavorando ad un piano "B" per andare avanti con l'acquisizione di Abertis nel caso in cui La Caixa, principale azionista del gruppo di autostrade, decidesse di non vendere le sue azioni. Lo scrive El Mundo aggiungendo che il gruppo di proprietà della famiglia Benetton ha avviato contatti con fondi di investimento e proxy advisor per presentare l'operazione e convincerli che i 16,5 euro per azione offerti costituiscono un fair value, che nessuno è intenzionato a superare nel mercato, secondo fonti finanziarie consultate da quotidiano spagnolo.

Atlantia ha messo gli occhi sui fondi di investimento dopo aver rilevato un atteggiamento freddo da La Caixa, proprietaria del 22,73% di Abertis. L'istituto di credito catalano ritiene che il prezzo offerto sia basso e che le tre poltrone previste nel nuovo consiglio di Atlantia siano poche. Tuttavia la banca non intende pronunciarsi sull'operazione fino al 15 giugno, termine ultimo per la valutazione della proposta.

Atlantia ha imposto una percentuale di accettazione dell'Opa del 50% per proseguire nell'operazione, un valore piuttosto basso rispetto ad altre manovre nel settore. Una percentuale simile le garantirebbe il controllo del gruppo ma non le consentirebbe di consolidare i propri bilanci (servirebbe il 70%). I due fondi principali in Abertis sono Lazard e BlackRock, con una partecipazione complessiva del 6,5%.

"Il piano è quello che abbiamo presentato. La nostra è un'operazione di mercato rivolta a tutti gli azionisti. Il piano è uno solo, non c'è un piano A e un piano 'B'", ha precisato invece il presidente di Atlantia, Fabio Cerchiai, in merito a indiscrezioni. "Ci auguriamo che aderiscano tutti o almeno il 51% - ha sottolineato Cerchiai- altrimenti prenderemo atto che hanno altri interessi".

La Caixa, principale azionista di Abertis, "sta riflettendo, ha tutto il tempo per riflettere". Su eventuali contatti con i fondi azionisti di Abertis, il presidente di Atlantia ha precisato che "non ci sono, anche se in queste situazioni tutti parlano con tutti". Alla domanda se ritiene possibile l'intervento di un partner spagnolo per Abertis, "noi abbiamo presentato un'operazione di mercato. Tutto puo' capitare, ma fino ad oggi - ha sottolineato Cerchiai - il mercato ha valutato positivamente la nostra offerta e l'andamento dei titoli lo dimostra: la considera un'offerta equilibrata".