Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia (gruppo Atlantia) riunitosi per la prima volta in data odierna sotto la presidenza di Giuliano Mari, a seguito della nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti dello scorso 22 novembre, ha designato Roberto Tomasi come Amministratore Delegato della societa'. Si legge in un comunicato aziendale.