Atlantia vola mentre Piazza Affari crolla. Per il mercato concessione salva

Si sa, la Borsa è cinica e calcolatrice. Il governo M5S-Lega è al capolinea e a Piazza Affari si corre a comprare i titoli Atlantia, la holding della famiglia Benetton che controlla Autostrade per l’Italia, la società che gestiva il Ponte Morandi di Genova e a cui il M5S intende revocare la concessione autostradale in Italia. In una seduta iniziata con un'ondata di vendite alla Borsa di Milano, che l’ha proiettata in fondo alla classifica delle perdite odierne fra i listini europei, tra i pochi titoli in controtendenza c'è Atlantia che è arrivata a guadagnare anche oltre il 2%, a un passo dai 24 euro per azione.



Il Ceo di Atlantia Giovanni Castellucci

In questo momento, infatti, il mercato si sta interrogando su quanto la crisi del governo Conte possa incidere sull'annunciata revoca delle concessioni di Aspi a un anno dalla tragedia del 14 agosto del 2018, tragedia in cui per il crollo di un pilone morirono 43 persone, una revoca che è sempre stata un cavallo di battaglia dei pentastellati.



Ieri sera, nel pieno del botta e riposta a distanza tra il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini sulle responsabilità della crisi dell'esecutivo gialloverde, su Facebook il ministro Danilo Toninelli ha scritto: "Se non revocheremo la concessione ad Aspi, sarà solo colpa di Salvini”.



Nell'attesa, gli investitori che fanno i loro guadagni scommettendo anche sul tempo e anticipando le mosse dell'intero mercato per ora stanno premiando il titolo. Segno che la crisi, è l'opinione diffusa, farà naufragare al Ministero per le Infrastutture l'iter per la revoca (la procedura prevede l'avvio con decreto congiunto del Mit e del Tesoro) della concessione, revoca che danneggerebbe il core-business della controllata di Atlantia e quindi della holding, risalendo a monte della catena societaria.

"La crisi di governo teoricamente allontana il rischio dell'avvio della procedura di revoca della concessione", scrivono infatti gli analisti di Equita Sim in un report. E consigliano "buy" (comprare, ndr) anche gli analisti di Kepler Cheuvreux. Insomma, stando ai movimenti di Borsa non c'è dubbio: Matteo Salvini ha fatto un bell'assist ai Benetton.