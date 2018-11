Attacco della Merkel al governo: "Rispettare la solidità finanziaria"

Angela Merkel non ha citato direttamente l'Italia e il governo Lega-M5S ma il riferimento è scontato. Proprio nel giorno in cui l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte deve inviare la lettera di risposta alla Commissione europea, la Cancelleria tedesca (ormai sulla via del tramonto in Germania dopo una lunga serie di batoste elettorali) manda un segnale inequivocabile al nostro Paese: "Ogni Stato membro deve rispettare in casa propria le sue responsabilità sulla solidità finanziaria", ha affermato la Merkel intervenendo davanti all'Europarlamento. "Singole decisioni nazionali individuali hanno un effetto su tutta la comunità", ha aggiunto la Cancelliera, ricordando che solidarietà e responsabilità vanno di pari passo. "E' importante che si tenga conto della stabilità finanziaria che sta alla base dell'unione monetaria e della sua forza", ha detto la cancelliera, ricordando che è interesse di tutti gli europei "tutelare la zona euro dagli scossoni e garantire stabilità".

Merkel, nazionalismi e egoismi non devono risorgere - "I nazionalismi e gli egoismi non devono avere piu' possibilita' di risorgere in Europa". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel riscuotendo un grande applauso dalla plenaria del Parlamento europeo. "Sono convinto che l'Ue sia la nostra migliore chance per un benessere e una pace durature e sicure", ha aggiunto, ricordando che il centenario della fine della Grande Guerra "deve farci capire cosa succede quando le nazioni non hanno rispetto le une per le altre: per questo non dobbiamo sprecare questa grande chance".



Migranti: Merkel, serve rinunciare a pezzi sovranita' nazionale - Per superare crisi dei rifugiati e dei migranti"e' necessario rinunciare a un pezzettino di sovranita' nazionale perpoter fare qualcosa in comune". Lo ha detto la cancelliera tedesca,Angela Merkel, in un discorso davanti all'Europarlamento. "Nella crisidell'euro abbiamo dovuto superare tutta una serie di ostacoli perarrivare a una soluzione comune, ma ce l'abbiamo fatta. Sulla crisi deirifugiati e dei profughi l'Europa non e' ancora cosi' unita come avreivoluto", ha detto Merkel. Secondo la cancelliera, "e' un tema centraleperche' riguarda i nostri rapporti con il nostro vicinato".

Ue: Merkel, esercito europeo non e' in contraddizione con Nato - L'Unione europea deve lavorare alla realizzazione di un esercito comune, "che non e' contro la Nato, ma un complemento della Nato". Cosi' Angela Merkel, dall'aula di Strasburgo, risponde al presidente Usa Donald Trump. "Solo una Europa unita abbastanza forte puo' essere presente sullo scacchiere internazionale per difendere i propri interessi - ha detto Merkel parlando al Parlamento europeo - I tempi in cui ci potevamo affidare ad altri sono finiti, come europei dobbiamo prendere di piu' in mano il nostro destino se vogliamo parlare come comunita' e come Unione". Secondo Merkel, "dobbiamo lavorare alla visione per cui un giorno ci possa essere un esercito europeo. Questo mostrerebbe al mondo che tra i paesi europei non ci sara' mai piu' guerra, Questo non e' un esercito conto la Nato, ma un complemento della Nato, si puo' fare senza mettere in dubbio i rapporti transatlantici. Non c'e' nessuna contraddizione in un esercito europeo all'interno della Nato", ha aggiunto.