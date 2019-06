Attrattività Finanziaria 2019: premiati Cucinelli e Technoprobe

Si è volta oggi nella cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, la cerimonia per l’assegnazione del Premio Attrattività Finanziaria 2019 dedicato alle imprese che presentino caratteristiche di eccellenza in termini di pianificazione, governance e capacità di attrarre risparmio privato per la crescita.

Il riconoscimento, patrocinato da Borsa Italiana, è stato organizzato, per il secondo anno consecutivo, da Eccellenze d’Impresa, progetto culturale nato dalla partnership tra GEA-Consulenti di Direzione (con il presidente Luigi Consiglio), ARCA FONDI SGR (con l’Amministratore Delegato Ugo Loser) e Harvard Business Review Italia (con il direttore Enrico Sassoon). In giuria: Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana, Federico Ghizzoni, Presidente di Rothschild, Marco Fortis, Vicepresidente di Fondazione Edison, Emma Marcegaglia, Presidente di Eni e Alberto Borgia, Presidente di AIAF, Silvia Candiani, AD di Microsoft, e Corrado Passera, AD di Illimity.

“Il premio rappresenta un riconoscimento per le aziende che si sono distinte nel corso degli ultimi anni come eccellenti” ha messo in evidenza Raffaele Jerusalmi ad Affaritaliani.it: “Credo che sia un premio molto ambito anche perché la selezione è molto rigorosa e la giuria si impegna molto per riuscire a premiare i più meritevoli. Credo che sia un bel riconoscimento che faccia anche bene al morale degli imprenditori”

Jerusalmi (Borsa Italiana):"Attrattività d'impresa, premiamo le aziende eccellenti"

Il presidente di GEA Luigi Consiglio ad Affaritaliani.it ha spiegato: “Le aziende italiane hanno delle opportunità di crescere molto superiore rispetto a quelle che gli imprenditori oggi riescono a cogliere a causa della sostanziale riduzione del credito bancario che è la forma con cui le imprese prevalentemente si finanziano. Bisogna riuscire a spiegare agli imprenditori che accedere a mercati finanziari a titolo di equity rende la possibilità di crescere in modo molto superiore. Per fare questo servono in realtà poche condizioni: avere un’azienda leggibile e trasparente, avere una governance abbastanza indipendente, avere un sistema di pianificazione e di controllo terzo. È questa una valida alternativa per svilupparsi invece di essere limitate dalla disponibilità di credito bancario”

Consiglio, Gea:"Aziende italiane, piú crescita con private equity"

“In un contesto come quello attuale, in cui diventa sempre più difficile finanziare progetti di crescita con il solo debito bancario, le imprese italiane devono saper guardare a fonti di finanziamento alternative, in particolare al mercato dei capitali. Per questo motivo il ruolo dei gestori di risparmio deve evolvere sempre di più verso l’economia reale e il peso degli investitori istituzionali, quali i fondi pensione, deve aumentare grazie anche ad una maggiore flessibilità normativa”, conclude Ugo Loser, AD di ARCA Fondi SGR.

“Qui parliamo di aziende quotate non quotate che hanno avuto il coraggio di investire, che hanno imprenditori che pensano a lungo termine e che hanno adottato meccanismi di governance e trasparenza di mercato che li hanno reso di successo anche per investitori terzi” ha dichiarato Corrado Passera ad Affaritaliani.it: “E’ una giornata in cui si premiano le aziende che crescono e Illimity ha proprio l’obiettivo di andare a trovare le aziende meno conosciute e che non hanno ancora avuto gli strumenti per crescere e dar loro supporto per farlo”.

Passera (Illimity):"Attrattività finanziaria, si premia il coraggio di investire"

Premio Attrattività Finanziaria 2019: Vincono il premio rivolto alle imprese più attrattive per il mercato dei capitali Brunello Cucinelli per la categoria “Aziende quotate” e Technoprobe per la categoria “Aziende non quotate”

Brunello Cucinelli, casa di moda italiana fondata dall'omonimo imprenditore, e Technoprobe, azienda leader nel settore della microelettronica, sono risultati vincitori rispettivamente nella categoria “Aziende quotate” e “Aziende non quotate”. Menzioni speciali invece per le quotate Gruppo Interpump, maggior produttore mondiale di pompe a pistoni professionali ad alta pressione ed uno dei principali gruppi operanti sui mercati internazionali nel settore dell'oleodinamica, e al Gruppo SOL, multinazionale che opera nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali e nell’Home Care per la cura di patologie croniche. Mentre tra le non quotate le Menzioni speciali sono andate al Gruppo Humanitas, gruppo ospedaliero, e a Dallara Automobili, azienda specializzata nella progettazione, produzione e sviluppo di vetture da competizione.

Brunello Cucinelli, Presidente e AD dell’omonima azienda, ad Affaritaliani.it ha commentato: “Mi sono sempre ispirato a Voltaire quando dice: ‘Se del tuo tempo non accetti i cambiamenti, forse prenderai la parte peggiore’. Quindi voglio essere contemporaneo e sono innamorato della tecnologia. Dobbiamo acquistare tecnologie contemporanee che però non ci rubino l’anima, in una sorta di equilibrio tra tecnologia e umanesimo. Non sono spaventato del futuro perché credo che un momento come questo l’umanità non lo abbia mai passato. Per quanto riguarda la nostra splendida Italia dico che il mondo intero ci guarda con un occhio speciale e che siamo manifatturieri veri. Credo che noi italiani non possiamo produrre manufatti di basso livello, e questo ha inciso purtroppo anche sulla disoccupazione. L’umanità è cambiata e noi italiani possiamo produrre manufatti speciali”.

Cucinelli:"Noi italiani siamo manifatturieri veri. Il futuro non mi spaventa"

“Innovazione e visione di lungo termine sono i valori che contraddistinguono la nostra cultura d’impresa. Questo prestigioso riconoscimento ci inorgoglisce e ci motiva a continuare ad investire per sviluppare una realtà industriale sempre più forte e competitiva”, ha sottolineato Roberto Crippa, Direttore Generale Technoprobe, che ai microfoni di Affaritaliani.it ha aggiunto: ““Essere arrivati qui è un onore, ma non lo consideriamo un punto di arrivo ma un punto d’inizio, perché l’azienda è veramente esplosa negli ultimi anni e i numeri che facciamo adesso ci consentono veramente di pensare di diventare una grande azienda”

Crippa(Technoprobe):"onorati del riconoscimento. Per noi punto d'inizio "