Auchan Italia nel mirino di Mincione. Alleanza con Conad per il mattone Gdo

Conad e il finanziere Raffaele Mincione mettono a punto un'alleanza per investire su asset immobiliari della grande distribuzione organizzata. Per l'operazione, secondo quanto risulta a Radiocor, nelle scorse settimane è già stata costituita la newco Bdc Italia, che vede Conad al 51% del capitale e Mincione (con la lussemburghese Pop 18 Sarl che appartiene al gruppo Wrm) al 49%.

Nel consiglio della societa', composto da quattro membri, figurano tra gli altri come presidente Francesco Pugliese (numero uno della Conad) e lo stesso Mincione, che dopo le avventure in banche (Bpm e Carige) e tlc (Retelit) ora rivolge la propria attenzione alla grande distribuzione con un focus sugli immobili.

Il progetto, che ha come nome in codice "Montblanc", e' gia' stato esaminato - seppure in fase preliminare - dal cda di Conad e ha nel mirino, tra gli altri, il dossier Auchan Italia, cioe' i supermercati italiani che il gruppo francese Auchan punta a vendere.

Conad, che ha chiuso il 2018 con un fatturato di 13,4 miliardi (+3% rispetto al 2017) raggiungendo una quota di mercato vicina al 13%, e' a un soffio dal sorpasso nei confronti di Coop (poco sopra il 14%) e il successo nell'operazione Auchan potrebbe assicurarle il primato.