Aumentano le tasse sulle sigarette. La bozza della manovra (73 articoli)

La bozza della Legge di Bilancio è composta da 73 articoli. Il primo è dedicato, come ormai consuetudine, al disinnesco delle clausole Iva. Si passa poi al taglio dell'Ires alla flat tax per gli autonomi, fino al reddito di cittadinanza al rinnovo dei bonus casa, alle assunzioni nella p.a. e ad un capitolo ad hoc dedicato a Genova. La dotazione prevista per reddito e pensioni di cittadinanza è di 9 miliardi l'anno, a decorrere dal 2019, come si legge in una bozza di legge di bilancio datata 23 ottobre.

Aumentano le tasse sulle sigarette. Nella bozza della manovra datata 23 ottobre sono previsti due articoli con «disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati» e con «disposizioni in materia di tabacchi lavorati». L'aumento riguarderà le sigarette, i sigari e il tabacco trinciato.

I maggiori incassi rispetto alle previsioni che saranno realizzati con l'Asta per le frequenze 5g «concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica». È quanto prevede uno degli articoli con le 'coperturè contenuti in una prima bozza della Legge di Bilancio. L'asta ha raggiunto i 6,55 miliardi, spalmati in più anni, mentre gli incassi preventivati si attestavano a quota 2,5 miliardi.

Confermato lo stanziamento di 6,7 miliardi per la riforma della legge Fornero nel 2019, che salgono a 7 miliardi all'anno dal 2020. È quanto si legge in una bozza della manovra. La misura prevede l'istituzione di un fondo per «la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani».

Fino alla data dientrata in vigore del reddito di cittadinanza continuera' a sopravvivereil Rei, il reddito di inclusione introdotto nel 2017. Lo si legge nellabozza della manovra. Al nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza,istituito dalla legge di bilancio, sono destinati gli stanziamenti delFondo per la poverta', nato anch'esso nel 2017, che risulta cosi'ridotto di 2.198 milioni nel 2019, 2.158 milioni nel 2020 e 2.130milioni a decorrere dal 2021.

Per i Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016 viene prorogato lostop dell'Imu fino alla fine del 2019. Lo si legge in una prima bozza dilegge di Bilancio di cui Public Policy ha preso visione. Inoltre, viene prorogata la sospensione dei mutui dei privati sugli immobili inagibilia seguito del terremoto del 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna. Lo stop vale anche per le rate in essere negli stessi territori dell'Emilia e il Veneto colpiti delle alluvioni nel 2014.

Arriva un fondo di 100 milioni di euro dal 2019 "da destinare ad interventi a favore della famiglia". Lo prevede la bozza della manovra approvata dal Consiglio dei ministri. Il fondo e' istituito presso il ministero dell'Economia.

Si allarga, dal 2020, la sogliareddituale degli anziani per l'esenzione del pagamento del canone Rai.Lo si legge in una prima bozza di legge di Bilancio di cui Public Policyha preso visione. La norma, infatti, stabilisce che la soglia per goderedell'esenzione dal 2020 è di 8mila euro (rispetto agli attuali 6.700circa). La misura è destinata agli over 75.



Decontribuzione al 100% per chi assume al Sud giovani under 35 o con piu' di 35 anni ma disoccupati da almeno seimesi. Lo prevede la bozza della manovra di cui l'AGI e' in possesso cheproroga l'esonero contributivo previsto dal decreto dignita' elevandol odal 50 al 100% per queste categorie. Si prevede un limite complessivo dispesa di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2019 e 2020. Lo sgravio contributivo, si legge nel testo, "e' elevato fino al 100 percento nel limite massimo di importo su base annua" di 8.060 euro "ed e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote difinanziamento" previsti dalla normativa vigente.