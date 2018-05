Aurora, 4 maggio primo giorno di negoziazione delle azioni di Classe A

Aurora S.A. SICAF-RAIF: 4 maggio 2018 primo giorno di negoziazione delle sue azioni ordinarie di Classe A sul Mercato degli Investment Vehicles - Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.Lussemburgo, 2 maggio 2018Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 24 e 27 aprile 2018, NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (“NB Aurora” o la “Società”) comunica che Borsa Italiana S.p.A. ha disposto in data odierna (con avviso n. 9284) circa l’inizio delle negoziazioni delle sue azioni ordinarie di Classe A (“Azioni”) sul Mercato degli Investment Vehicles - Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MIV Professionale”).



Il primo giorno di negoziazione delle Azioni (ISIN LU1738384764) sul MIV Professionale sarà il 4 maggio 2018.Banca IMI, Citi ed Equita SIM hanno agito come Joint Global Coordinators.NB AuroraNB Aurora, il primo veicolo di permanent capital che sarà quotato in Italia sul segmento MIV, nasce con l’obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l’economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con $299 miliardi in gestione (al 31 marzo 2018).



Parte dei proventi raccolti sarà utilizzata per rilevare, a determinate condizioni, fino al 44,5% delle quote del Fondo Italiano d’Investimento, acquisite a novembre 2017 da fondi gestiti da Neuberger Berman, e un’altra parteper acquistare in una fase successiva partecipazioni di minoranza in altre PMI, attraverso la sottoscrizione di operazioni di aumento di capitale finalizzate a supportare piani di crescita.



Il target di investimento di NB Aurora sono PMI italiane di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il team di NB Aurora opererà con un approccio di active minority, in un’ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.