Austostrade: controlli approfonditi e accelerazione interventi sulla rete

"Rassicuro i viaggiatori, controlli approfonditi dopo il crollo del Ponte Morandi", così il numero uno di Aspi Roberto Tomasi a Sky Tg24: "Nell'ultimo anno verifiche sulle 1943 infrastrutture della nostra rete"

"Mi sento di rassicurare i viaggiatori ricordando quello che abbiamo fatto in questi anno dopo la tragedia del Ponte Morandi", lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi a Sky Tg24. "Dall'ottobre del 2018 abbiamo avviato una profonda analisi delle nostre opere, con soggetti esterni che hanno riverificato le 1943 infrastrutture della nostra rete". Anche se questo può "evidenziare difformità rispetto ai risultati dei controlli precedenti". "Attualmente le opere sono analizzate da società di ingegneria terze", ha continuato Tomasi, "che sono state individuate sul mercato per poter dare la piena confidenza ai cittadini della sicurezza delle nostre infrastrutture".

Autostrade: accelerazione rispetto agli interventi sulla rete insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

"Insieme al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti abbiamo visto il piano degli interventi sulla rete", ha proseguito Tomasi ricordando l'incontro tenutosi ieri mattina con il Ministro De Micheli. Rispetto alle attività di manutenzione previste nei prossimi anni, l'amministratore delegato ha fatto sapere di "averle anticipate perché ritenevamo necessario dare un segnale ai cittadini": "Abbiamo definito un piano di manutenzione di 360 milioni, per interventi su circa 300 opere che saranno interessate e abbiamo anche individuato un ulteriore piano di interventi su 700 opere, per intervenire sui difetti minori che però possono avere un impatto visivo nella percezione dei cittadini che vedono i viadotti, gallerie e cavalcavia".