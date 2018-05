Auto, Fca: immatricolazioni ad aprile -2,14%

Fiat Chrysler Automobiles chiude il mese di aprile con quasi 46.000 immatricolazioni, in calo del 2,14% rispetto allo stesso mese del 2017 e ottiene una quota di mercato del 26,8% con Jeep e Alfa Romeo in netta evidenza. Grazie soprattutto ai risultati di Renegade e Compass, Jeep - con 7.500 immatricolazioni - cresce rispetto a un anno fa del 124,45% piu' che raddoppiando la quota di mercato, al 4,4%. Positivo anche il risultato di Alfa Romeo che aumenta le vendite dell'11% (grazie in particolare a Stelvio e Giulia) con oltre 4.400 registrazioni e una quota del 2,6%. Per Fiat il risultato e' stato contraddistinto dal bilanciamento tra volumi e vendite di qualita'. Ancora una volta la classifica delle vetture piu' vendute del mese e' dominata dai modelli Fca, ben sette nei primi dieci: Panda, 500X, Ypsilon, 500, Tipo, Renegade e 500L.