Auto: Fca, vendite in Europa +12,8% settembre

Il gruppo Fca a settembre ha venduto in Europa /Ue + Efta) il 12,8% di auto in più rispetto allo stesso mese del 2018, pari a 69.467 unità. La quota di mercato è scesa dal 5,5% al 5,4%. Nei primi nove mesi dell'anno le vendite si sono attestate a 740.990 unità, in calo del 10,2% rispetto all'analogo periodo del 2018. La quota di mercato è scesa dal 6,7% al 6,1%.

Auto: vendite in Europa +14,4% a settembre, +13,4% in Italia

Le vendite di nuove auto in Europa (Ue + Efta) sono cresciute del 14,4% a settembre rispetto allo stesso mese del 2018 a 1.285.494 unità. Lo rilevano i dati dei produttori europei dell'Acea. Dall'inizio dell'anno sono state vendute 12.115.927 vetture con un calo dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In Italia a settembre le immatricolazioni sono salite del 13,4% a 142.136 unità. Dall'inizio dell'anno si è invece registrato un calo dell'1,6% a 1.467.668 unità.