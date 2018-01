Auto, Ford accelera sui veicoli elettrici

Ford Motor ha deciso di premere l'acceleratore sui veicoli elettrici, per cui investira' 11 miliardi di dollari al 2022 contro i 4,5 miliardi che si era impegnato a spendere entro il 2020. Fornendo tali cifre, Ford e' diventato uno dei pochi gruppi ad avere dato la portata del proprio investimento in questo campo. Travolta dallo scandalo dieselgate nel settembre 2015, la tedesca Volkswagen si e' impegnata a spendere 40 miliardi di dollari tra auto elettriche, veicoli autonomi e servizi di mobilita' nuovi entro il 2022. Per un gruppo (Ford) che nel 2016 ha speso in ricerca, sviluppo e ingegneria 7,3 miliardi, in rialzo dai 6,7 miliardi dell'anno precedente, il notevole aumento include le spese per lo sviluppo dell'architettura di queste vetture. L'azienda guidata dallo scorso maggio da Jim Hackett fa dunque una scommessa visto che quasi tutti i 90 milioni di vetture venduti su scala globale nel 2017 sono alimentati da diesel e benzina. Ford guarda tuttavia al futuro, consapevole non solo della competizione di Tesla ma anche di regole stringenti e dei piani di nazioni come Cina, India, Francia e Regno Unito di eliminare tra il 2030 e il 2040 i veicoli con motori a combustione e alimentati da combustibili fossili.