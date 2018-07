Auto, giugno record: immatricolazioni +5,2%. Fca -2,6%

Il mercato dell'auto dell'Unione Europea segna a giugno una robusta crescita. Secondo i dati diffusi oggi dall'Acea, l'associazione dei costruttori automobilistici europei, siè registrato un incremento delle immatricolazioni del 5,2%, totalizzando circa 1,6 milioni di nuove vetture. Diverse leperformance dei cinque principali mercati europei con la flessione del 3,5% del Regno Unito e quella ancora più consistente dell'Italia con una variazione negativa del 7,3% mentre in crescita si mostra la domanda in Francia +9,2%, Spagna +8% e Germania +4,2%. Nel primosemestre del 2018 il mercato è cresciuto del 2,9% raggiungendo oltre 8,4 milioni di auto.

Nel primo semestre, sui principali mercati europei, spicca il dato della Spagna +10,1%, seguita a distanza dalla Francia +4,7% e Germania +2,9% mentre le vendite si sono contratte nel Regno Unito -6,3% e in Italia -1,4%. Forte l'andamento del mercato nei nuovi stati membri della Ue che ha registrato un incremento delleimmatricolazioni dell'11,4%.

Complessivamente, nei Paesi della Ue più quelli dell'Efta, la crescita a giugno è stata del 5,1% mentre nel primo semestre l'incremento è stato del 2,8%.

FCA: A GIUGNO IN UE OLTRE 104 MILA IMMATRICOLAZIONI E QUOTA A 6,4%

Fiat Chrysler Automobiles a giugno inEuropa ha immatricolato 104.100 vetture per una quota del 6,4 per cento. Nel primo semestre dell'anno le registrazioni di Fca sono state 596.800 e la quota è del 6,9 per cento. In particolare, a giugno Fiat Chrysler Automobiles ha aumentato le vendite in Francia (+30,8 percento in un mercato che cresce del 9,2 per cento) e in Spagna, +14,6 per cento rispetto al +8 per cento del mercato.

A giugno il marchio Jeep ha immatricolato oltre 16 milavetture, il 72,1 per cento in più rispetto all'anno scorso, con unaquota all'1 per cento, rispetto allo 0,6 per cento di giugno 2017.Nelprogressivo annuo le Jeep registrate sono state quasi 90.300, increscita del 67,6 per cento con una quota dell'1 per cento in crescitadi 0,4 punti percentuali.Positivi per il brand i risultati ottenuti loscorso mese nei principali mercati europei: +91,7 per cento inItalia, + 42,6 per cento in Germania, +11,3 per cento in Francia,+77,4 per cento nel Regno Unito e + 95,5 per cento in Spagna.

Le registrazioni di Alfa Romeo a giugno sono state oltre 8.400, peruna quota allo 0,5 per cento. Nel progressivo annuo le vettureimmatricolate dal brand sono state quasi 50.300, l'8,8 per cento percento in più rispetto all'anno scorso, per una quota allo 0,6 percento, +0,1 punti percentuali in confronto al primo semestre del 2017.Nel primo semestre dell'anno Alfa Romeo cresce in Italia (+8,1 percento), in Germania (+5 per cento) e in Francia (+4,7 per cento). Ilmarchio Fiat in giugno ha immatricolato oltre 74.800 vetture con unaquota del 4,6 per cento. Nel semestre le registrazioni del marchiosono state 423.900 e la quota del 4,9 per cento.

Inoltre, il brand ha aumentato le vendite in Francia (+42,4 per centoin giugno e 19,7 per cento nel progressivo annuo) e in Spagna (+4,8per cento nel mese e +11,5 per cento nel primo semestre del 2018).Lancia/Chrysler a giugno in Italia, unica nazione dove il marchioviene commercializzato, a giugno ha immatricolato 4 mila vetture, peruna quota dello 0,2 per cento. Nel primo semestre dell'anno sono statepoco meno di 27.300 le Lancia registrate, con una quota dello 0,3 percento. Infine, il marchio di lusso Maserati ha immatricolato 726vetture in giugno e 4.419 nel primo semestre del 2018.