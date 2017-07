Auto, il mercato italiano traina l'EuropaRecord Fca: a giugno vendite +7,9%

A giugno sul mercato europeo sono state vendute 1,491 milioni di vetture nuove con un incremento del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2016. Lo comunica l'Acea, l'associazione dei costruttori automobilistici che operano in Europa, sottolineando come il dato di giugno sia molto vicino a quello dello stesso mese del 2007, alla vigilia dello scoppio della crisi e quindi rappresenti il miglior risultato dell'ultimo decennio per il mese di giugno.

A trainare il mercato l'andamento del mercato italiano (+12,9%) e spagnolo (+6,5%) mentre in Germania e nel Regno Unito giugno si è chiuso con il segno meno. Nei primi sei mesi del 2017 l'aumento è del 4,7% con oltre 8 milioni di immatricolazioni: anche in questo caso il mercato più vivace - fra i cinque principali dell'Unione Europea - è quello italiano con +8,9% sul 2016.

Auto: Fca, +7,9% vendite in Europa a giugno, meglio del mercato

A giugno Fiat Chrysler Automobiles fa meglio della media del mercato: con 106.700 immatricolazioni cresce, infatti, del 7,9 per cento rispetto al +2,1 per cento del mercato. La quota di FCA e' del 6,9 per cento, in crescita di 0,3 punti percentuali. Anche nel progressivo annuo la crescita di FCA e' stata migliore di quella del mercato. Infatti, le immatricolazioni di Fiat Chrysler Automobiles nel primo semestre dell'anno sono state 609.100, il 10,5 per cento in piu' rispetto allo stesso periodo del 2016, in un mercato cresciuto del 4,6 per cento.

Nel mese di giugno Fiat Chrysler Automobiles ha aumentato le vendite in tutte le principali nazioni: oltre al +12,8 per cento ottenuto in Italia, e' cresciuta del 2,6 per cento in Germania (dove il mercato ha chiuso in negativo, -3,5 per cento), del 6,7 per cento in Francia e del 3,1 per cento in Spagna.

l marchio Fiat in giugno ha immatricolato quasi 82.700 vetture, con un aumento del 9,1 per cento in confronto allo stesso mese del 2016. La quota e' stata del 5,4 per cento, cresciuta di 0,4 punti percentuali in confronto a giugno dell'anno scorso.

Nei primi sei mesi dell'anno, Fiat ha immatricolato quasi 466 mila vetture, l'11,1 per cento in piu' in confronto con il primo semestre del 2016, ottenendo una quota del 5,5 per cento, 0,3 punti percentuali in piu' rispetto all'anno scorso.

Ancora una volta Panda e 500 sono state, in Europa, le due vetture piu' vendute del segmento A, consolidando la leadership del marchio: a giugno la 500 ha immatricolato quasi 19 mila vetture e la Panda oltre 17.600. Insieme hanno ottenuto una quota (sia a giugno sia nel semestre) intorno al 30 per cento ed entrambe hanno aumentato le vendite rispetto al primo semestre dell'anno scorso, rispettivamente del 5 e dell'1,7 per cento.

La Tipo, ormai stabilmente la vettura piu' venduta del segmento C in Italia, in Europa si e' confermata tra le top ten, con oltre 16.100 immatricolazioni in giugno. Conferme anche dagli altri modelli del marchio: la 500L e' stata ancora una volta la piu' venduta del suo segmento con oltre il 25 per cento di quota sia nel mese sia nel progressivo; la 500X si e' confermata tra le cinque vetture piu' vendute del suo segmento, cosi' come la 124 Spider che in confronto a giugno 2016 ha aumentato le vendite del 19,3 per cento.

Lancia/Chrysler in giugno ha immatricolato oltre 4.600 vetture, per una quota dello 0,3 per cento.

Nel primo semestre del 2016 sono state poco meno di 37.500 le Lancia immatricolate, con una quota dello 0,4 per cento, mentre le registrazioni di Alfa Romeo sono state oltre 9.100, il 36,7 per cento in piu' rispetto a un anno fa, per una quota allo 0,6 per cento rispetto allo 0,4 per cento di un anno fa. I modelli di punta del marchio continuano la loro crescita nelle vendite. La Stelvio, prima SUV del marchio, dopo aver scalato molto rapidamente le classifiche di vendita del suo segmento in Italia, si e' confermata molto apprezzata anche in Europa, con poco oltre 1.700 immatricolazioni in giugno, di cui il 58,7 per cento al di fuori dell'Italia. La Giulia - con quasi 3 mila registrazioni - dopo la prima posizione nel suo segmento ottenuta in Italia, sta continuando a salire verso le posizioni di vertice anche in Europa, nonostante gli altri concorrenti premium possano contare in gamma versioni Station Wagon.

Il marchio Jeep in giugno ha immatricolato quasi 9.350 vetture, con una quota allo 0,6 per cento. Continua il successo di vendite della Renegade che anche in giugno e' stabilmente tra i dieci modelli piu' venduti del suo segmento, con quasi 7.400 immatricolazioni, il 3,9 per cento in piu' rispetto allo stesso mese di un anno fa. Nel primo semestre 2017 le Renegade registrate sono il 4,9 per cento in piu' rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Infine, il marchio di lusso Maserati ha immatricolato 902 vetture in giugno e 5.568 nel primo semestre del 2017.