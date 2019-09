Auto: immatricolazioni Ue -8,4% ad agosto, pesano regole emissioni

Ad agosto nell'area Ue più Efta sono state immatricolate 1.074.169 auto, con una flessione dell'8,6% rispetto allo stesso mese del 2018. Lo rende noto l'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto specificando che il dato è dovuto principalmente all'elevata base di confronto, in quanto nell'agosto dello scorso anno si è registrata una crescita eccezionale (+31,2%) in vista dell'introduzione del nuovo test delle emissioni Wltp il 1 settembre 2018. I primi cinque mercati dell'Ue hanno tutti registrato riduzioni, con i cali più forti in Spagna (-30,8%) e Francia (-14,1%). Da inizio anno le auto vendute sono 10.830.899, con un calo del 3,2% sullo stesso periodo del 2018.

Auto: -26,5% immatricolazioni Fca ad agosto in Ue

Fiat Chrysler Automobiles ha immatricolato ad agosto 54.101 vetture nell'Europa dei 28 più Efta, con una flessione del 26,5% rispetto allo stesso mese del 2018. La quota è pari al 5% contro il 5,7%. Nei primi otto mesi le vendite del gruppo Fca sono state pari a 671.300, in calo del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La quota è scesa al 6,2%.