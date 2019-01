Auto, modesto sprint vendite a dicembre ma 2018 negativo: -3,11%

Dopo tre mesi in calo il mercato italiano delle autovetture tenta in dicembre un modesto sprint, che non modifica pero' il risultato complessivo del 2018. Il mese scorso, le immatricolazioni sono state 124.078, in crescita dell'1,96% sullo stesso mese del 2017. Il bilancio dell'intero 2018 chiude a quota 1.910.025 immatricolazioni contro il 1.971.345 del 2017, con un calo del 3,11%.A dicembre sono stati registrati anche 337.269 trasferimenti di proprieta' di Auto usate, con una diminuzione del 5,23% rispetto allo stesso mese del, durante il quale ne furono registrati 355.863. A dicembre il volume globale delle vendite (461.347 autovetture) ha dunque interessato per il 26,89% Auto nuove e per il 73,11% Auto usate. Nel corso del 2018 sono stati registrati 4.426.268 trasferimenti di proprieta' di Auto usate, con un calo del 3,27% rispetto al 2017.

Auto, vendite Fca in calo nel 2018, sfiorata quota 500.000 - Fca chiude il 2018 con quasi 500.000 vendute e una quota di mercato del 26,2%. In particolare, il gruppo ha immatricolato l'anno scorso 499.546 vetture contro le 557.607 del 2017, quando la quota di mercato era risultata pari al 28,3%. La contrazione e' pari al 10,41%. Di particolare rilievo il risultato del marchio Jeep, cresciuto di oltre il 70%. Nel solo mese di dicembre le vendite sono state 31.648 per una quota di mercato del 26,3%. Il risultato e' in lieve riduzione rispetto alle 32.001 vetture immatricolate nello stesso mese del 2017, quando la quota di mercato era risultata pari al 26,3%.