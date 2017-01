Auto, nel 2016 il mercato europeo è ripartito. Corre Fca con Jeep e Alfa

Le vendite di nuove auto in Europa (Ue piu' Paesi Efta) sono cresciute del 6,5% nel 2016 e nell'Ue del 6,8%. Lo rileva l'associazione dei produttori europei Acea, secondo la quale le vendite si sono attestate a 15.131.719 nell'Ue piu' Efta e a 14.641.356 unita' nell'Ue. In Italia le vendite nel 2016 sono salite del 15,8%, in Spagna del 10,9% , in Francia del 5,1% e in Germania del 4,5%. A dicembre le vendite in Europa (Ue piu' Efta) sono cresciute del 3,2% a 1.193.286 unita'. In Italia la crescita e' stata del 13,1% a 124.438 unta'.

In Europa Fca e' cresciuta nel 2016 del 14,1% con quasi 993 mila immatricolazioni, un aumento maggiore di quello del mercato. Lo rende noto la compagnia automobilistica in un comunicato. Positivo anche il risultato di dicembre: 74 mila registrazioni, +13,7% contro il +3,2% del mercato.

Nel 2016 tutti i marchi Fca crescono con valori superiori a quelli di mercato: Jeep +19 per cento, Alfa Romeo +16,5 per cento, Fiat +13,6 per cento e Lancia +9 per cento. Nel 2016 la quota di mercato Fiat e' migliorata dello 0,50% al 6,6% e a dicembre e' migliorata dello 0,6& al 6,2%. Panda e 500 dominano il segmento A (con il 29,4 per cento di quota nell'anno), 500L e' la piu' venduta del suo segmento (81 mila registrazioni e quota al 25,5 per cento) e 500X e' stabilmente tra le piu' vendute del suo segmento, con vendite in crescita di oltre il 42 per cento rispetto al 2015.

Un altro anno record per Jeep in Europa: grazie a 105 mila registrazioni nell'anno il marchio ha ottenuto il miglior risultato di sempre, aumentando le vendite del 19 per cento rispetto a un anno fa.