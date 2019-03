Auto: Psa guarda ad alleanze, Fca e Gm considerati interessanti

Convinto che il gruppo Psa sia troppo piccolo per soddisfare le sue ambizioni globali, il Ceo Carlos Tavares va a caccia di collaborazioni o merger per allargare la presenza della multinazionale francese oltre l'Europa. Lo scrive Bloomberg, secondo cui l'azienda a cui fanno capo Peugeot, Citroen e Opel giudica attraente l'italo-americana Fiat Chrysler Automobiles. A piacere e' l'esposizione al mercato statunitense e la forza del marchio Jeep.

Stando alle fonti di Bloomberg, anche General Motor (il numero uno sul mercato Usa) sembra piacere a Tavares come anche la britannica Jaguar Land Rover. Le fstesse onti tuttavia hanno precisato che decisioni di questo tipo sono in una fase preliminare e accordi simili sarebbero difficili da realizzare. In vista del Salone dell'auto di Ginevra, un portavoce di Psa ha fatto solo riferimento a quanto spiegato dal suo Ceo nella conferenza a commento dei conti della settimana scorsa.

A chi gli chiese del cash da 9 miliardi di euro a disposizione, il Ceo Tavares aveva detto che le opportunita' strategiche "potevano essere aperte a discussioni" ma che quel denaro verrebbe comodo nel caso di un rallentamento dell'economia. Al Nyse Fca cede il 2,3% a 14,41 dollari portando il bilancio del 2019 a un -0,83% e quello dell'ultimo anno a un -28,5%. General Motors perde lo 0,9% a 39,18 dollari; da gennaio ha aggiunto il 17% e negli ultimi 12 mesi e' salito del 5%.