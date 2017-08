Auto, rallenta il mercato italiano dopo 44 mesi di crescita

Auto: rallenta crescita immatricolazioni, +5,93% a luglio

Frena il mercato dell'Auto a luglio. La Motorizzazione, informa una nota, ha immatricolato 145.363 autovetture, con un incremento del 5,93% rispetto a luglio 2016, durante il quale ne furono immatricolate 137.226 (a giugno 2017 sono state invece immatricolate 188.097 autovetture, con una crescita del 13,15% rispetto allo stesso mese del 2016, durante il quale ne furono immatricolate 166.232). Sempre a luglio sono stati registrati 378.884 trasferimenti di proprieta' di Auto usate, con un calo dello 0,99% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, durante il quale ne furono registrati 382.689 (a giugno 2017 sono stati invece registrati 375.649 trasferimenti di proprieta' di Auto usate, con una riduzione dell'1,02% rispetto a un anno prima 2016, durante il quale ne furono registrati 379.532).

Nel mese di luglio il volume globale delle vendite (524.247 autovetture) ha dunque interessato per il 27,73% Auto nuove e per il 72,27% Auto usate. Nel periodo gennaio-luglio 2017 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.282.353 autovetture, in aumento dell'8,62% rispetto al periodo gennaio-luglio 2016, durante il quale ne furono immatricolate 1.180.615. Nello stesso periodo di gennaio-luglio sono stati registrati 2.768.661 trasferimenti di proprieta' di Auto usate, in calo del 2,48% rispetto a gennaio-luglio 2016, durante il quale ne furono registrati 2.838.956.

Auto: Fca, a luglio vendite +3,25%, quota al 28%

Le vendite di Fiat Chrysler Automobiles in luglio sono state oltre 40.600, il 3,25% in piu' rispetto a un anno fa per una quota del 28%. Nei primi sette mesi dell'anno Fca ha registrato quasi 373.700 vetture, l'8,95% in piu' rispetto al 2016: la crescita e' migliore rispetto a quella ottenuta dal mercato, in aumento nello stesso periodo dell'8,6%.La quota di Fiat Chrysler Automobiles e' stata del 29,1%, +0,1 punti percentuali rispetto al 2016. Nei primi sette mesi del 2017 le immatricolazioni Fiat sono state quasi 276.300, il 9,4% in piu' rispetto al 2016. La quota e' stata del 21,5%, in crescita di 0,15 punti percentuali. Segno decisamente positivo per Alfa Romeo e Jeep, che in luglio aumentano le immatricolazioni rispettivamente del 26,8 e del 27,05%. Nel mese ben sei modelli Fca tra le top ten (Panda, 500, Punto, Ypsilon, Tipo e 500X) di cui 5 ai primi cinque posti.