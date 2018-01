Auto, Renault detronizza Volkswagen. Toyota al terzo posto

Carlos Ghosn e' stato di parola e, una volta raggiunto l'obiettivo prefissato, non ha potuto trattenersi dal dare la notizia di persona: l'alleanza Renault -Nissan-Mitsibishi, ha annunciato il numero uno della societa' franco-giapponese a un'audizione parlamentare a Parigi, nel 2017 e' stata la prima casa auto per numero di vetture vendute al mondo, avendo immatricolato 10,6 milioni di unita' (+4,3%) in tutto il pianeta.

L'alleanza a tre (che si fonda su partecipazioni incrociate tra le tre case) ha cosi' raggiunto per la prima volta il tetto del mondo superando Volkswagen , che pur facendo segnare il suo record storico di immatricolazioni nel 2017, ha perso il primato raggiunto nel 2016, e Toyota. Tuttavia, scrive MF, la disfida tra Renault e Volkswagen e' piu' sottile e segnala quanto sia importante per le case auto ottenere questa corona. Infatti l'altro ieri Volkswagen ha diramato un comunicato ufficiale in cui si spiegava che il colosso di Wolfbsurg nel 2017 aveva toccato il record storico di vendite con 10,74 milioni di unita' immatricolate in tutto il mondo.

A stretto giro, pero', Ghosn (che aveva promesso di portare Renault -Nissan al vertice mondiale l'anno passato con l'entrata di Mitsubishi nell'intesa) ha ribattuto che il vero leader mondiale era l'alleanza franco-nipponica, sottintendendo che il conteggio della casa tedesca includeva anche le immatricolazioni dei veicoli industriali pesanti (Man e Scania) che nel 2017 hanno totalizzato quasi 205 mila unita'.

E quindi, considerando le sole auto e i veicoli commerciali leggeri, il primato spetta a Renault. Invece Toyota, che in molte occasioni, negli anni scorsi aveva ottenuto la prima posizione in questa graduatoria, nelle settimane scorse aveva annunciato di aspettarsi immatricolazioni in crescita del 2% nel 2017 a un totale di 10,3 milioni di unita'.