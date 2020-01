Auto, Trump minaccia ancora i dazi. La crescita Ue 2020 appesa a The Donald

L’ultima indiscrezione del Washington Post sui fronti delle guerre commerciali di Donald Trump ha trovato conferma oggi nelle parole del ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer. Parole che hanno fatto tremare i polsi di quanti temono che raggiunto almeno parzialmente un primo accordo con la Cina il tycoon newyorkese sia pronto a riaprire il fronte europeo dopo i dazi del 2018 sull’acciaio e l’alluminio, sulle barriere tariffarie dell’ottobre scorso ad alcuni prodotti agroalimentari di pregio fra cui i formaggi, i salami e i liquori italiani, e le ritorsioni commerciali nei confronti del colosso dell’aviazione europea Airbus.



Negli Stati Uniti le elezioni presidenziali sono quasi dietro l’angolo e, oltre al decennio di crescita economica appena messo a segno, The Donald è pronto a sventolare presso l’elettorato per garantirsi la riconferma i successi verso i due grandi rivali commerciali: Pechino e Bruxelles. L’esponente del governo Merkel ha infatti confermato che in piena escalation delle tensioni fra Washington e Teheran sul caso Soleimani l'amministrazione Trump ha minacciato la Germania, il Regno Unito e la Francia di imporre tariffe di importazione del 25% sulle loro auto se non avessero attivato il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'accordo nucleare iraniano.



"Questa espressione o minaccia, qualunque cosa la vogliamo definire, esiste", ha spiegato il ministro durante una conferenza stampa a Londra. A metà novembre il presidente americano aveva fatto passare sotto silenzio la scadenza della proroga di 180 giorni della decisione sui dazi del 25% alle auto europee. Tariffe che azzopperebbero il motore dell’economia tedesca e dell’Eurozona (e a cascata della componentistica italiana). Un settore che già quest’anno è stato stritolato dagli scandali sulle emissioni, dai divieti di circolazione, dalla transizione epocale verso i veicoli elettrici e dal rallentamento dell’import cinese di quattroruote e dell’economia globale. E le cui difficoltà si sono riverberate sulla crescita tedesca ai minimi dal 2013 (Pil +0,6% mentre nel 2018 l’incremento era stato dell’1,5% e nel 2017 del 2,5%).



Dopo l’insediamento (il 1° dicembre) della nuova Commissione von der Leyden, il responsabile del Commercio europeo Phil Hogan è in missione negli States per cercare di rilanciare i rapporti commerciali fra Washington e Bruxelles, ma le questioni irrisolte sui due lati dell’Atlantico sono tante. Non c’è infatti solo l’automotive. Un’altra situazione complicata è quella legata alle esportazioni verso gli Stati Uniti di olive nere spagnole. Nel 2018, Washington ha imposto tariffe e dazi di oltre il 50% in protesta contro sussidi pubblici di Madrid.



Sul fronte tech, gli Usa hanno minacciato dazi contro la digital tax francese e italiana, prelievi che colpiscono i giganti americani della Silicon Valley Google, Apple, Amazon, accusati di sottrarre ai gettiti fiscali nazionali importanti risorse da destinare alle misure espansive di politica economica. E la Casa Bianca ha anche minacciato di alzare i dazi già imposti su 7,5 miliardi di import dall’Europa, come ritorsione per i sussidi erogati al consorzio europeo dell’aviazione civile e condannati dalla Wto. Tutto questo fa sì che sull’export di Roma incomba una mannaia tariffaria che potrebbe colpire anche vino e pasta, prodotti scampati all’ultimo giro di vite sui dazi a stelle e strisce nei confronti dell’Europa.



Intanto, gli effetti dell’accordo sulla fase uno Stati Uniti-Cina che prevede che Pechino aumenti del 30% all’anno l’acquisto di prodotti agroalimentari statunitensi (per riequilibrare la bilancia commerciale), rischia di avere effetti negativi sull’export del Vecchio Continente verso il Dragone e sull’import di soia statunitense (il primo fornitore) da parte degli States. "L'intesa Cina-Usa influenzerà il nostro export in Cina? Forse si'", ha avvertito infatti il presidente della Camera di Commercio Ue in Cina Joerg Wuttke che ha ricordato come nel 2019 gli Usa abbiano esportato nel Colosso d’Oriente beni per 122 miliardi, in calo del 20% annuo.



“Gli Usa hanno sempre sostenuto la concorrenza e l'apertura ed è molto interessante vedere che ora dicono alla Cina cosa comprare e dove acquistarlo. All'improvviso, il leader del mondo libero inizia a diventare un sistema che ricorda quello cinese. E' ironico”, ha concluso Wuttke. Le nubi sull’economia europea e italiana, che nelle stime del governo Conte dovrebbe crescere di un altro asfittico 0,6% nel 2020, sono lontane dal diradarsi.

