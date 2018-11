Autogrill, Andrea Cipolloni è il nuovo CEO Europe

Autogrill S.p.A. annuncia che, a partire dal 12 novembre, Andrea Cipolloni entrerà a far parte del Gruppo come CEO della Business Unit Europe, con la responsabilità dello sviluppo del Gruppo nei mercati europei.



Cipolloni rientra in Autogrill dove aveva lavorato per oltre 10 anni con ruoli crescenti fino a diventare il responsabile del canale città.

Dopo alcune esperienze professionali nel settore retail, tra le quali quella in Unieuro con la carica di Sales and Operation Director per l’Italia, Andrea Cipolloni ha da ultimo ricoperto il ruolo di CEO di Pittarosso dal 2011 al 2018, periodo che ha visto la società crescere a livello nazionale e internazionale, diventando leader di mercato in Italia, Francia, Croazia e Slovenia.

Con questo ingresso l’Azienda si arricchisce del contributo di un manager di grande esperienza in contesti retail altamente competitivi, che potrà portare valore al business del Gruppo.

Andrea Cipolloni sostituisce Silvano Delnegro che ha lasciato l’Azienda per seguire nuove opportunità professionali.