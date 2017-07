Autogrill, cala a 6 milioni l'utile. Ricavi su

Il gruppo Autogrill ha chiuso il primo semestre del 2017 con un utile netto in calo a 6 milioni di euro, rispetto ai 16,8 milioni dello stesso periodo del 2016. Tra gli altri dati i ricavi sono stati pari a 2,128 miliardi di euro, in crescita del 4,3%; in particolare nel canale Aeroporti i ricavi salgono del 10,6% a 1,253 miliardi, nelle Autostrade segnano un -0,5% a 729 milioni.

Il margine operativo lordo scende da 153,7 a 144,3 milioni; nel periodo i contratti vinti sono stati pari a 1,5 miliardi di euro, di cui 1 miliardo di nuovi contratti e 500 milioni di rinnovi, con una durata media di 7,9 anni. La priorita', afferma una nota, rimane la strategia di crescita organica; i risultati previsti per il 2017 confermano le aspettative della guidance triennale comunicata a marzo.