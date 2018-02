Autogrill cresce in Spagna: arriva in aeroporti di Barcellona e Gran Canaria

Autogrill cresce in Spagna con l'ingresso negli aeroporti di Barcellona e Gran Canaria.

Autogrill si espande in Spagna aggiudicandosi gli aeroporti di Barcellona e Gran Canaria. La società, tramite la propria controllata Autogrill Europe S.p.A., cresce nella penisola iberica grazie all’ingresso negli aeroporti di Barcellona-El Prat e di Gran Canaria. Complessivamente, i contratti aggiudicati nell’ambito delle gare indette da AENA, che gestisce gli scali spagnoli, sono 8 per una durata di 8 anni a partire dal 2018 - per un valore complessivo stimato di oltre 250 milioni di euro di nuove vendite nel periodo.

Nel dettaglio, per quanto riguarda Barcellona le location saranno 5, con i primi ristoranti operativi a partire dall’estate del 2018. Per quanto riguarda Gran Canaria, Autogrill si è aggiudicata la gestione di 3 location, sempre a partire dal 2018. Il Gruppo Autogrill in Spagna è presente, tramite Autogrill Iberia S.L.U., nei canali autostradali e ferroviari (in particolare a Madrid Atocha, la più importante stazione spagnola) e in due aeroporti del Paese: Palma di Majorca e Santander. Il canale aeroportuale in Spagna è uno dei più interessanti e il terzo in Europa per volume di traffico, dopo Gran Bretagna e Germania.

Autogrill fa il suo ingresso nell'aeroporto di Barcellona El Prat

L’aeroporto di Barcellona è il secondo della Spagna, uno dei primi quaranta aeroporti al mondo, con oltre 47 milioni di passeggeri in transito nel 2017, in crescita di oltre il 7% rispetto al 2016 grazie al crescente afflusso turistico e all’introduzione di nuove rotte. Autogrill metterà a disposizione dei viaggiatori del Terminal 1 un’offerta di servizi food & beverage unica grazie a un mix di concept locali e di marchi internazionali di successo: apriranno infatti due ristoranti La Botiga, format locale di cucina tradizionale spagnola in ambiente moderno, e Piscolabis, un “tapas restaurant” moderno, originale e di tendenza in città, ai quali si affiancheranno uno Starbucks – il primo nell’aeroporto – e un altro grande classico americano come TGI Friday, che proporrà la sua esperienza unica di cucina americana godibile sia al tavolo sia al bancone.

Autogrill arriva nell'aeroporto di Gran Canaria

L’aeroporto di Gran Canaria è uno dei principali scali turistici internazionali della Spagna. Nel 2017 ha registrato oltre 13 milioni di passeggeri in transito, con un aumento di oltre l’8% rispetto all’anno precedente. Presso questo aeroporto Autogrill aprirà un ristorante Leon, il primo dopo la partnership firmata con il marchio inglese, oltre ad altri due format: Cafè de Indias, dove poter gustare a qualsiasi ora del giorno caffè e infusi in una tipica atmosfera coloniale, e Playa Padre, lounge bar che unisce piatti della cucina mediterranea a quelli della tradizione messicana.