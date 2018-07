Autogrill, da gustare le insalate di pasta integrale di Marco Bianchi

Insalate di pasta integrale "summer edition" di Marco Bianchi: nuovi piatti in tutti i "Ciao" d'Italia

Autogrill, in collaborazione con Orogel, presenta le nuove insalate di pasta integrale firmate da Marco Bianchi - food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi - presso uno dei punti vendita autostradali più iconici di Autogrill, Villoresi Est, sulla Milano-Laghi nei pressi di Lainate.

Marco Bianchi ha vestito per un giorno i panni dell’operatore, presentando al pubblico le due ricette ‘summer edition’: le casarecce integrali e le mafaldine integrali, disponibili fino a metà settembre in tutti i Ciao d’Italia.

La prima, pensata anche per i vegetariani si compone di: casarecce integrali, melanzane grigliate, pomodorini semidry, feta, capperi e origano. La seconda, pensata per assecondare anche i gusti dei vegani, è composta invece da mafaldine integrali, polpettine di ortaggi e legumi, soia edamame, pomodorini semidry e mandorle.

Come sono nati questi due piatti? Lo spiega lo stesso Marco Bianchi: “Mangiare fuori casa senza rinunciare al benessere? Ho creato due piatti unici con verdure 100% italiane, coltivate da Orogel secondo stagione e nelle zone più vocate, ricchi di colore e di bontà, per una sosta piena di gusto e salute! Buon appetito e buon viaggio!”

Le due insalate di pasta si inseriscono in un più ampio programma di rinnovo dell’offerta food in Italia intrapreso da Autogrill questa primavera e che vede l’introduzione, all’interno della categoria del concept ‘Ciao’, “gusto e benessere”, anche delle Super Salad dove protagonisti sono i super food, alimenti con proprietà nutritive benefiche per l’organismo. Le nuove insalate mirano a soddisfare i bisogni di un target di consumatori attento alla leggerezza e al benessere anche quando viaggia, in linea con i trend alimentari del momento.