Autogrill in crescita anche nel primo semestre 2017: ricavi oltre 2,1 miliardi

Ricavi oltre 2,1 miliardi per Autogrill, in crescita anche nel primo semestre 2017

Autogrill continua la crescita anche nel primo semestre 2017. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2017. Nel primo semestre il Gruppo ha registrato una crescita sostenuta, con ricavi consolidati per oltre €2,1 miliardi, in aumento del 4,3% a cambi correnti (+2,8% a cambi costanti). Tale risultato è stato principalmente determinato dalla solida crescita delle vendite like-for-like: +4,1%. Il saldo nuove aperture/chiusure è negativo dell’1,8%, con le nuove aperture che hanno in parte compensato la politica di rinnovi selettivi in Italia e la riduzione del perimetro di attività nell’aeroporto di Tampa negli Stati Uniti. Le acquisizioni e le cessioni, effettuate in una logica di miglioramento del portafoglio, hanno avuto un impatto netto positivo dello 0,7%: le acquisizioni realizzate nella seconda metà del 2016 negli Stati Uniti hanno contribuito per €40m nel primo semestre 2017, mentre nei primi sei mesi del 2016 i ricavi nel canale delle stazioni ferroviarie francesi (la cui cessione è stata completata nel giugno 2016) erano stati pari a €26m.

I risultati hanno beneficiato dell’effetto cambio favorevole (+1,6%), imputabile all’apprezzamento del dollaro statunitense. La variazione di calendario ha avuto un effetto negativo dello 0,2%, principalmente dovuto al 2016 bisestile. I risultati positivi sono stati sostenuti dall’ottima performance nel canale aeroportuale, che ha registrato un aumento dei ricavi del 10,6% (+8,2% a cambi costanti), grazie a una crescita generalizzata. La performance like-for-like del canale è stata pari al +6,5%. Nel canale autostradale i ricavi hanno registrato un calo dello 0,5% (-1,3% a cambi costanti), principalmente per effetto della razionalizzazione della presenza in Italia ma con una performance like-for-like positiva dell’1,4%. L’andamento delle vendite degli altri canali ha registrato una crescita like-for-like dello 0,6%, mentre a livello complessivo si evidenzia una significativa riduzione, a causa della cessione del business nelle stazioni ferroviarie francesi e dell’uscita dai centri commerciali negli Stati Uniti e da alcune location in centro città in Italia.

L’EBITDA è stato pari a €144,3m, rispetto ai €153,7m dell’analogo periodo dell’anno precedente. Il risultato include €16,4m di costi Corporate nel primo semestre 2017 (€11,9m nel primo semestre 2016). Per una migliore comparazione del risultato, si segnala che il primo semestre del 2016 beneficiava di €14,9m di plusvalenza dalla cessione del business nelle stazioni ferroviarie francesi, mentre nel primo semestre 2017 l’andamento particolarmente positivo del titolo Autogrill ha comportato un aumento di €9,8m dei costi per i piani monetari di incentivazione al management, di cui €4,8m sono inclusi nei costi Corporate e il resto allocato nelle tre aree Nord America, International e Europa. Pertanto l’EBITDA underlying4 è stato pari a €154,7m, in crescita dell’ 11% (8,5% a cambi costanti) rispetto ai €139,4m del primo semestre 2016. Il forte incremento è dovuto all’aumento dei ricavi e alle efficienze ottenute a livello generale. Nel primo semestre dell’esercizio gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati pari a €99,4m, rispetto ai €93,3m dell’analogo periodo dell’anno precedente, con una incidenza sulle vendite pressochè invariata. Come conseguenza, l’EBIT del periodo è stato pari a €44,9m (€60,4m nel primo semestre 2016). L’EBIT underlying4 è stato pari a €55,3m, in crescita del 19,8% (15,1% a cambi costanti) rispetto ai €46,1m del primo semestre 2016. Gli oneri finanziari netti per il primo semestre ammontano a €13,0m, in calo rispetto ai €15,7m del primo semestre 2016. Il costo medio del debito nel periodo è stato pari al 3,9%. Le imposte sono ammontate a €19,1m (€22,2m nel primo semestre 2016).

L’utile netto attribuibile ai soci della controllante nel primo semestre 2017 è stato pari a €6,0m (€16,8m nell’analogo periodo del 2016), mentre l’utile netto underlying4 attribuibile ai soci è stato pari a €15,4m, rispetto ai €2,6m del primo semestre 2016. Gli utili di terzi ammontano a €7,2m (€6,0m nel primo semestre 2016). Il flusso monetario netto da attività operative dopo gli investimenti al 30 giugno 2017 risulta negativo per €54,9m, rispetto a un dato positivo di €3,1m al 30 giugno 2016. Il calo è effetto del pagamento, anticipato rispetto all’esercizio precedente, di canoni di affitto relativi ad alcuni contratti di concessione autostradale in Italia (per un impatto di €26m, che sarà recuperato nella seconda metà del 2017), di un rimborso imposte incassato dalla controllata americana HMSHost nel primo semestre 2016 e di maggiori investimenti pagati nel semestre. Il primo semestre 2016 includeva inoltre i flussi di cassa relativi al business ceduto nelle stazioni ferroviarie francesi per €27,5m. A giugno 2017 il Gruppo ha pagato dividendi agli Azionisti per €40,7m (€30,5m nel primo semestre 2016). La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2017 è risultata pari a €644,3m (€578m al 31 dicembre 2016). Si segnala che nel mese di maggio 2017 HMSHost Corp. ha rimborsato, a naturale scadenza, un prestito obbligazionario di $150m, con tasso di interesse del 5,73%. Nel periodo il Gruppo ha incrementato il proprio portafoglio con nuovi contratti e rinnovi per un valore complessivo di €1,5 miliardi, con una durata media di 7,9 anni.