Autogrill, nuovi contratti e aperture in Nord America

Autogrill ha concluso un contratto decennale del valore di 186 milioni di dollari in Texas per completare la nuova food hall all’interno dell’Aeroporto Internazionale Fort Worth di Dallas (DWF) e annuncia nuove aperture in Florida, nell’Aeroporto Internazionale Fort Lauderdale – Hollywood.

A gennaio 2020 HMSHost Corp, in partnership con Java Star Inc. e F. Howell Management Services Ltd., si è aggiudicata in Texas un nuovo contratto di 10 anni del valore di 186 milioni di dollari per completare la nuova food hall all’interno dell’aeroporto internazionale Fort Worth di Dallas (DWF). Una volta realizzata, la nuova food hall offrirà ai clienti in viaggio un’esperienza gastronomica ancora più ricca e diversificata.

Trinity Groves, con un’area cucina in esposizione, presenterà, a rotazione, sapori locali e un’ampia offerta che spazia dai concept Souk Kabab House, The Hall Bar & Grill, LUCK (Local Urban Craft Kitchen) e Beto & Son Real Mexican Food. Eatzi’s Market & Bakery è un concept di ispirazione europea, con prodotti gourmet esposti all’interno di un tipico mercato italiano. Spazio anche ai dolci, con le torte di Cake Bar, la cioccolata dipinta a mano di Kate Weiser Chocolates a cui si aggiunge Counter Culture Coffee, una roaster boutique dedicata al momento della pausa caffè, prodotto da coltivazioni sostenibili.

Questo contratto completa la presenza di HMSHost Corp. a Dallas dove era già operativa presso gli aeroporti di Love Field e Fort Worth.

Nuove aperture anche in Florida, presso l’Aeroporto Internazionale Fort Lauderdale – Hollywood International Airport, dove HMSHost Corp. ha inaugurato nuovi ristoranti, andando così ad arricchire l’offerta gastronomica per i viaggiatori, con particolare attenzione ai sapori locali ma portando anche brand conosciuti in tutto il mondo.

Rocco’s Taco&Tequila al Terminal 1, Concourse C.

Caratterizzato da un’atmosfera vivace, questo ristorante è specializzato in autentici piatti messicani come il Molcajetes, le Enchiladas Rojas con tortillas di mais, il formaggio Chihuahua, ma anche proposte per la colazione o dessert come i churros messicani.

Flash Fire Pizza al Terminal 2

Pizza di qualità, dove a vincere sono la semplicità e la freschezza degli ingredienti. Specializzato in pizze più tradizionali, come la Margherita, questo concept offre anche alternative più alla moda, come la pizza al sushi e lascia spazio alla personalizzazione del menù, grazie alla possibilità di aggiungere i propri ingredienti preferiti.

Shake Shack al Terminal 2

Prosegue la partnership tra la controllata HMSHost e Shake Shack per lo sviluppo di nuovi locali della rinomata catena newyorkese negli aeroporti e nelle autostrade del Nord America, con l’apertura di un nuovo punto vendita all’interno dell’Aeroporto Internazionale Fort Lauderdale – Hollywood.

Autogrill nel mondo

Il Gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia.

È presente in 31 paesi di 4 continenti, opera in oltre 1.000 location, gestisce oltre 4.000 punti vendita ed è presente in 147 aeroporti. Autogrill può contare su oltre 60.000 collaboratori e serve ogni anno 1 miliardo di viaggiatori. Tramite la controllata HMSHost, oggi il Gruppo Autogrill è presente in 126 aeroporti in tutto il mondo. In particolare in Nord America opera tramite HMSHost Corp. in oltre 80 location di viaggio, gestendo un vastissimo portafoglio dei migliori brand riconosciuti a livello mondiale (come Starbucks Coffee, Burger King, Pizza Hut e, tra i più recenti accordi, Shake Shack). Mentre in Nord Europa e Asia Pacific il Gruppo opera tramite HMSHost International. Nel 2016 HMSHost Corp. ha acquisito le attività di CMS (Concession Management Services) per rafforzare la propria posizione di leader dei servizi di ristorazione aeroportuale in Nord America, in particolare negli scali aeroportuali di Los Angeles e Las Vegas