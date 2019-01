Autogrill: proposto Paolo Zannoni alla Presidenza in sostituzione di Benetton

Autogrill: Paolo Zannoni è stato proposto al Consiglio di Amministrazione delle Società nel ruolo di Amministratore e Presidente, in sostituzione allo scomparso Gilberto Benetton.

Autogrill S.p.A. ha reso noto di essere stata informata dalla controllante indiretta Edizione S.r.l. della decisione di quest’ultima di proporre al Consiglio di Amministrazione della Società di nominare per cooptazione Paolo Zannoni quale Amministratore e Presidente della Società in sostituzione di Gilberto Benetton, scomparso a fine ottobre 2018.

La candidatura di Paolo Zannoni sarà "sottoposta al Consiglio di Amministrazione di Autogrill per le competenti deliberazioni".

Zannoni vanta una lunga e prestigiosa carriera a livello internazionale: attualmente Advisory Director di Goldman Sachs International e Presidente della divisione Investment Banking in Italia, ricopre e ha ricoperto numerose cariche in primari gruppi internazionali ed è inoltre membro dell’advisory board dell’International Center for Finance (ICF) alla Yale School of Management.