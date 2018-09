Autogrill: ricavi consolidati in aumento del 4,8% a quota 3 miliardi di euro nei primi otto mesi

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A ha esaminato e approvato i dati dei ricavi consolidati dei primi otto mesi al 31 agosto 2018. Ricavi consolidati pari a €2.998,8m, in aumento del 4,8% a cambi costanti1 (+0,2% a cambi correnti) rispetto a €2.992,7m dello stesso periodo dell’anno precedente. Like for like: solida crescita del 3,6%, per effetto principalmente di una performance molto positiva nel canale aeroportuale. Aperture e chiusure: nuove aperture in Nord America, Nord Europa e Asia, tra le quali negli aeroporti di Fort Lauderdale, Charlotte, Newark, Oslo, nonché negli scali di Cam Ranh, in Vietnam, e di Nuova Delhi, in India. Fra le chiusure si segnalano l’uscita programmata dai centri commerciali in Nord America e il completamento del programma di razionalizzazione della presenza autostradale del Gruppo in Italia, avviato nel 2016.

Acquisizioni e cessioni: contributo netto positivo. L’acquisizione di Le CroBag, società attiva nel settore della ristorazione nelle stazioni ferroviarie tedesche, avvenuta nel mese di febbraio 2018, più che compensa la cessione di alcune attività non strategiche in Europa. Effetto cambio: impatto negativo per €132,5m, a causa della svalutazione del Dollaro statunitense rispetto all’Euro. La performance dei primi otto mesi dell’anno è stata positiva per tutte le aree geografiche in cui il Gruppo opera. In Nord America, l’incremento dei ricavi nel canale aeroportuale è particolarmente importante perché consente di far fronte all’attuale ritmo di crescita dell’occupazione. International beneficia di un traffico aeroportuale particolarmente sostenuto In Europa, la performance è più stabile a fronte di un traffico autostradale in rallentamento e un buon trend di crescita negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.