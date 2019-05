Autogrill, ricavi in crescita del 5,2%, dividendo di €0,20 per azione.

Il Consiglio d'Amministrazione di Autogrill S.p.A. ha approvato i dati preliminari dei ricavi consolidati al 30 aprile 2019. L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi lo stesso giorno, ha deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,20 per azione.

Come da nota ufficiale, i ricavi consolidati si attestano a €1.455m nei primi quattro mesi del 2019, in aumento del 5,2% a cambi costanti (+9,5% a cambi correnti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (€1.330m).

È stata rilevata una crescita like for like dei ricavi a +2,9%, trainata in particolare dalla buona performance delle attività negli aeroporti.

Da menzionare le nuove aperture in Nord America (aeroporti di Dallas Fort Worth, La Guardia, Charlotte e Orlando) in Europa (Olanda, Norvegia) e Asia (Vietnam, India e China), che compensano le chiusure dovute al processo di razionalizzazione della presenza del Gruppo in Europa.

In tema acquisizioni e cessioni, il contributo netto risulta positivo grazie alle acquisizioni realizzate nel 2018 (LeCroBag in Germania e Avila negli Stati Uniti), con un impatto positivo per €54m dovuto principalmente alla svalutazione dell’Euro rispetto al Dollaro statunitense.

La performance dei ricavi al 30 aprile 2019 è stata positiva, sostenuta da Nord America e International: in Nord America il canale aeroportuale ha registrato una crescita particolarmente positiva; International ha beneficiato di una solida crescita del traffico aeroportuale e delle nuove aperture; in Europa, invece, l’incremento dei ricavi negli aeroporti è stato compensato da un andamento più contenuto del canale ferroviario e degli altri canali, con una performance stabile del canale autostradale.

Autogrill, ricavi consolidati per canale

Il canale aeroportuale ha registrato ricavi in crescita dell’8,3% (+14,7% a cambi correnti), con il contributo di tutte le regioni. Crescita like for like dei ricavi (che si attestano a +5,1%) trainata soprattutto dal Nord America, e contributo netto positivo delle aperture e delle chiusure, in particolare in Nord America e International.

Inoltre, il Gruppo ha registrato un aumento del perimetro a seguito dell’acquisizione di Avila.

Il canale autostradale ha registrato, invece, ricavi in calo del 2,4% (-0,7% a cambi correnti), dati che riflettono una performance di traffico più limitata in tutte le regioni. La performance like for like dei ricavi resta invariata allo 0%. Da menzionare un'ulteriore razionalizzazione del perimetro, in particolare in Europa.

Gli altri canali hanno registrato ricavi in crescita del 12,1% (+12,9% a cambi correnti) per effetto di nuove aperture nelcanale ferroviario in Olanda e dell’acquisizione di Le CroBag in Germania. La performance like for like dei ricavi si attesta a -1,5%.

Autogrill, dividendo di €0,20 per azione

L’Assemblea degli Azionisti di Autogrill, sotto la riconfermata presidenza di Paolo Zannoni, subentrato a Gilberto Benetton, ha deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,20 per azione, al lordo delle applicabili ritenute di legge, per un importo complessivo di €50.880.000 composto per €15.207.309 dall’utile di esercizio e per €35.672.691 da riserve di utili portati a nuovo.

Lo stacco della cedola n. 15 avverrà il 24 giugno 2019, con record date 25 giugno 2019 e pagamento a partire dal 26 giugno 2019.

L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e all’eventuale alienazione di azioni proprie ordinarie nel numero massimo di 12.720.000 pari al 5% del capitale, previa revoca della delibera adottata in materia dall’Assemblea dei Soci il 24 maggio 2018, con il fine di sostenere sul mercato, per un determinato periodo di tempo, la liquidità delle azioni e di effettuare operazioni di investimento e costituzione di un magazzino titoli, direttamente o tramite intermediari, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ad oggi, la società possiede 181.641 azioni proprie di Autogrill S.p.A., pari a circa lo 0,07% del capitale sociale. La durata dell’autorizzazione deliberata è di 18 mesi a partire dalla data odierna per le operazioni di acquisto e senza limiti temporali per gli atti di disposizione.

Autogrill, i risultati del 2018

Autogrill ha chiuso l’esercizio 2018 con ricavi consolidati pari a €4.695m, in aumento del 5,0% a cambi costanti rispetto al 2017, grazie alla solida crescita like-for-like (+3,5%) trainata dalla buona performance nel canale aeroportuale.

L’EBITDA consolidato è stato pari a €386,9m rispetto a €399,0m del 2017. L’EBIDTA underlying è stato pari a €416,7m, in aumento del 3,0% a cambi costanti rispetto all'anno precedente.

Il risultato netto underlying si è attestato a €101,6m (106,9m nel 2017), mentre l’utile netto attribuibile ai soci della controllante si è attestato a €68,7m (€96,2m nel 2017), dopo i costi del “patto intergenerazionale” in Italia e di altri programmi di efficientamento e altre voci (incluse le spese per le acquisizioni).

Il portafoglio contratti del Gruppo a fine 2018 è pari a €36mld, con una durata media di 7,1 anni. Nel corso del 2018, inoltre, sono stati rinnovati e vinti contratti per un totale di €4,1mld.