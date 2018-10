Autogrill ricorda il Presidente Gilberto Benetton

Gianmario Tondato Da Ruos, Amministratore Delegato di Autogrill, assieme a tutti i dipendenti della società ricordano con stima, orgoglio e affetto la figura del Presidente Gilberto Benetton.

Autogrill ricorda come Gilberto Benetton in oltre 20 anni di partecipazione alla vita aziendale, ha indicato con lucida visione la strada di un’ininterrotta crescita internazionale, consentendo ad Autogrill di diventare la prima società mondiale nella ristorazione per i viaggiatori.

“Siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento, tutti serberemo per sempre il ricordo di un

grande uomo e di uno straordinario imprenditore, sempre attento alle persone e al futuro delle

imprese” ha dichiarato Gianmario Tondato Da Ruos.

“Con Gilberto Benetton siamo cresciuti in tutti i continenti, ci ha insegnato a guardare al mondo come al nostro mercato domestico” ha aggiunto l'Amministratore Delegato di Autogrill.