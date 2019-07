Autogrill si aggiudica un contratto da oltre 80 milioni euro nel Regno Unito

Autogrill si aggiudica un contratto da oltre 80 milioni di euro nel Regno Unito: la durata del contratto è tra i 5 e i 7 anni per ricavi complessivi stimati in 84 milioni di euro

Attraverso la controllata HMSHost International, il gruppo espande le sue attività nel Paese con l'aggiudicazione di un contratto per la prossima apertura di 5 concept nel nuovo super terminal dell'Aeroporto di Manchester. La durata del contratto è tra i 5 e i 7 anni per ricavi complessivi stimati in 84 milioni di euro.

Nell'ambito di questo nuovo piano di aperture previste dall'aeroporto, HMSHost International porta nel nuovo terminal marchi quali Kfc, Wrapchic, Pot Kettle Black, Amber Alehouse e Vit, un mix che ha l'obiettivo di arricchire l'esperienza dei viaggiatori, con un riferimento anche alla vibrante cultura locale. Per il brand Kfc si tratterà della prima apertura nell'aeroporto.

Wrapchic, molto apprezzata in Inghilterra, servirà il suo autentico mix di cucina moderna indiana e street food messicano. Pot Kettle Black, diventato ormai un marchio locale di culto, porterà direttamente dal centro città il suo distintivo format dedicato al caffè, insieme a un classico menù brunch disponibile per l'intera giornata.

Amber Alehouse, un moderno gastropub ispirato alle atmosfere industriali di Manchester, offrirà, grazie alla partnership con la birreria locale Seven Bro7hers, una selezione di birre artigianali locali, cask ale e lager di nicchia da accompagnare a una classica offerta di ristorazione da bar. Invece Vit, marchio di proprietà del gruppo, rappresenterà invece l'alternativa "healthy" con la sua offerta di cibi e succhi rinfrescanti.