Mobilità, Ald Automotive svela la sua nuova brand identity

ALD Automotive svela la sua nuova brand identity globale e strategica. Volta a incarnare la visione dell’azienda e l’ambizione di essere il leader mondiale nella creazione e nella fornitura di soluzioni di mobilità, la nuova brand identity accende i riflettori sull’ampiezza delle conoscenze e competenze di ALD Automotive, sulle soluzioni di mobilità che la rendono sempre più leader di mercato e sullo spirito di innovazione che sostiene la sua leadership.

L’industria della mobilità oggi sta cambiando più rapidamente rispetto a ogni altro periodo della storia con trasformazioni dirompenti, come i cambiamenti climatici, l’urbanizzazione e l’incedere del progresso tecnologico. Questi fattori stanno avendo un impatto profondo sul modo in cui ALD sta crescendo come azienda. ALD si pone in prima linea rispetto a questi cambiamenti con l’obiettivo di cogliere le nuove opportunità, fornire le soluzioni di mobilità del futuro in modo da accompagnare a livello globale una clientela in costante crescita. Coraggiosa, moderna, dinamica, flessibile e personale, questa nuova brand identity punta a comunicare in maniera chiara ciò che i clienti possono aspettarsi da ALD Automotive.

Sono quattro i principali brand elements che illustrano il valore che ALD Automotive regala ai suoi clienti:

Una tavolozza di colori blu riflette la storica identità dell’azienda e una tradizione di successi che viene da lontano, così come rafforza le sue ambizioni digitali con un colore dominante dai contorni high tech.

La linea di mobilità crea un collegamento visivo attraverso l’intero territorio del brand: un movimento che incarna la capacità dell’azienda di collegare, adattare e spingere i confini della mobilità oltre il limite

Le persone comuni con la loro quotidianità sono rappresentate attraverso sagome e primi piani per rappresentare le diverse sfaccettature delle vite dei clienti e illustrare come ALD Automotive fornisca a coloro che la scelgono valore e libertà.

La scelta di caratteri tipografici moderni e digitali regala al messaggio un tono moderno e audace.

Questi elementi del brand sono sostenuti da un nuovo slogan pubblicitario, Ready to move you, che riflette la capacità di ALD Automotive di regalare ai suoi clienti la scelta più ampia in termini di libertà e di valore dovunque si trovino.

Questa nuova brand identity sarà adottata nei 43 Paesi in cui ALD Automotive è presente, una copertura geografica che è la più ampia e capillare del settore. Sarà usata per tutti i segmenti di clientela (grandi aziende, piccole e medie imprese, imprenditori e privati) e in tutti i canali e punti di contatto, in particolare all’interno dell’ecosistema digitale, in costante crescita, dell’azienda. Il lancio sarà completato entro la fine del 2020.

“ALD Automotive è cresciuta in modo rapido, espandendo il suo portafoglio di servizi, la copertura internazionale e la sua clientela, sia a livello nazionale che internazionale, in linea con le tendenze del settore” dichiara Mike Masterson, amministratore delegato di ALD. “Come protagonisti del settore mobilità, rimaniamo concentrati sulla preparazione del futuro. Questa nuova brand identity riflette il modo in cui stiamo cambiando per assecondare l’esigenza dei nostri clienti di avere una scelta sempre maggiore, libera e di valore, di aumentare la consapevolezza del mercato e al contempo attrarre i migliori talenti da tutto il mondo”.

Guarda qui il video sulla nuova Brand Identity ALD.

ALD Automotive

ALD Automotive è leader globale nelle soluzioni di mobilità e fornisce servizi di noleggio tutto compreso e gestione delle flotte aziendali in 43 Paesi a una clientela di grandi aziende, piccole e medie imprese, professionisti e privati. Come azienda leader del settore, ALD Automotive mette la mobilità sostenibile al centro e nel cuore della sua strategia, fornendo soluzioni di mobilità innovativa e servizi ad alto contenuto tecnologico ai suoi clienti, aiutandoli così a focalizzarsi sulle loro quotidiane attività di business.

Con 6500 dipendenti in tutto il mondo, ALD Automotive gestisce 1 milione e 730mila veicoli (dati di fine Settembre 2019).