Autostrade, Di Maio non fa retromarcia: "Risoluzione unilaterale, avanti"

"E' impossibile dimenticare il pianto di dolore dei familiari delle 43 persone che persero la vita in quel 14 agosto di un anno fa. Una tragedia annunciata. La relazione dei tecnici del Mit e' stata chiara e noi non restiamo in silenzio. Vi do la mia parola: la tragedia del Ponte Morandi non restera' impunita. Ci sono tutti i presupposti per la risoluzione unilaterale della convenzione". Lo scrive in un post su Fb il vicepremier Luigi Di Maio. "Il Partito dei Benetton non ci fa paura. Noi andiamo avanti per difendere gli interessi dei cittadini", sottolinea.