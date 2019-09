Autostrade, il Pd apre alla revoca. Il titolo accusa il colpo in Borsa

La revoca delle concessioni autostradali al gruppo Autostrade per l’Italia sarà un altro caso Tap per i Cinquestelle? La parole dell’ex ministro per le Infrastrutture del governo Gentiloni ma, soprattutto, una delle menti del Pd sull’elaborazione del programma del nuovo governo M5S-Pd, Graziano Delrio rimettono in gioco il worst-case scenario per Atlantia, la holding del gruppo Benetton titolare del business autostradale e finita sul bancone degli imputati per la tragedia dello scorso anno del ponte Morandi. Un worst-case scenario che però potrebe anche esser evitato per scansare gli impatti dei contenziosi con risarcimenti miliardari nei confronti delle casse dello Stato.





Dopo che le dichiarazioni dell’attuale titolare del dicastero delle Infrastrutture Paola De Micheli, in cui l’ex vice segretaria dem aveva fatto schizzare il titolo sopra i valore del 14 agosto dello scorso anno (giorno del crollo del ponte) precisando che anche nel caso di Atlantia valeva ciò che il nuovo programma scriveva (“revisione” e non “revoca”), Delrio alza il velo sul processo di valutazione in corso presso Palazzo Chigi che potrebbe portare sino alla revoca.

Sulle concessioni autostradali "siamo stati molto chiari: la revisione dei sistemi concessori, non solo autostradali, è importante per tutelare sempre al meglio l'interesse pubblico. Alcune concessioni, in particolare quelle collegate alla tragedia del ponte Morandi, vanno viste, come sta facendo già la Presidenza del Consiglio, con gruppi di esperti che potranno anche arrivare fino alla revoca”, ha spiegato a Sky TG24 il capogruppo del Pd alla Camera Delrio secondo cui "questo è un ragionamento nelle mani del presidente del Consiglio e dei giudizi che daranno rispetto alla tutela degli interessi dello Stato per evitare anche contenziosi. Ci sentiamo molto garantiti da un percorso trasparente e serio che è stato concordato”.

Alle prime dichiarazioni battute dalle agenzie alle 13:32 gli investitori, che dopo la cavalcata del titolo della scorsa settimana hanno approfittato per prendere profitto a Piazza Affari, hanno accelerato con le vendite e in soli 6 minuti, come si può vedere dal grafico qui sotto, il prezzo delle azioni è passato repentinamente da 24,24 euro a 24,17 euro, finendo fra i titoli peggiori della seduta di Borsa.