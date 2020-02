Autostrade, il riassetto al bivio Cdp-F2i. Rumors

Sarebbe in dirittura d'arrivo il riassetto di Autostrade per l’Italia, la società delle concessioni autostradali del gruppo Atlantia. Nell'attesa di un accordo con il governo sulle concessioni.

Un riassetto che ha come presupposto la separazione societaria dalla controllante e che coinvolge anche il mondo delle Fondazioni. Secondo quanto riporta il Sole24Ore le ipotesi al vaglio della società sono essenzialmente due.

Autostrade per l’Italia potrebbe finire nell’orbita pubblica di Cdp o - attraverso un’operazione di mercato - confluire invece nel polo infrastrutturale privato di F2i. In entrambi i casi il nodo finanziario da sciogliere dopo l’accordo politico sarà la stima del valore della nuova Autostrade per l'Italia.

Nel frattempo i cda di Atlantia e di Edizione (che a sua volta è azionista di Atlantia) sono in preallerta anche se "avrebbero già avallato in via preliminare con apposite delibere il progetto di progressivo distacco da Autostrade.