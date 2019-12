Autostrade, in arrivo la stangata. Addizionale Ires, pronto l'aumento. Rumors

Stangata in arrivo sui concessionari autostradali. Il governo Conte, secondo i rumors, avrebbe in serbo un incremento del 2% dell’addizionale Ires per gli operatori del settore, valida però solo per tre anni, che potrebbe essere formulata in modo tale da colpire anche altri concessionari di beni pubblici, con poche eccezioni.

Il dado non è ancora tratto ma la novità dovrebbe prendere la forma di un emendamento al disegno di legge di Bilancio in conversione al Senato. La norma mira a sostituire l’attuale articolo 91 della manovra, che prevede una stretta da 340 milioni sulle detrazioni fiscali a cui hanno diritto i gestori autostradali e ha scatenato l’ira dei player di settore.

La nuova formulazione però, scrive MF, rischia di costare anche più cara al comparto e, se si concretizzerà, sarà probabilmente un altro colpo ai rapporti già incrinati tra lo Stato e Autostrade per l’Italia, già ai ferri corti dopo il ritiro della controllante Atlantia dal salvataggio di Alitalia.



La holding è stata accusata proprio ieri dal ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli di aver fatto perdere tempo per il salvataggio della compagnia, partecipando "fittiziamente" alla cordata. Invettiva rispedita al mittente dalla società, che in una nota ha anche confermato la disponibilità a riaprire un confronto sul dossier. E il destino di Alitalia si intreccia inevitabilmente con quello della concessione di Autostrade.