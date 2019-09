Autostrade, incognita Renzi sulla concessione. LeU: "Nazionalizzare"

Le rivelazioni della nuova inchiesta su Autostrade per i report falsificati su due viadotti falsificati anche dopo il crollo del ponte Morandi. Le indagini a carico del numero uno della società di progettazione Spea, controllata da Atlantia che hanno portato all’arresto di tre tecnici della concessionaria autostradale. Ora l'uscita di Giovanni Castellucci, deus ex machina della famiglia Benetton per il business infrastrutturale.





Che fine farà ora la concessione autostradale in mano ad Atlantia? Basterà aver dato al governo la testa dell'amministratore delegato della subholding controllata dalla famiglia Benetton al governo stretto fra revoca e revisione ad Atlantia?



E la creazione di Italia Viva, dell’ex Dem Matteo Renzi che scompagina lo schieramento governativo che sostiene Giuseppe Conte come impatterà sulla questione? Renzi è favore di una soluzione estrema o piuttosto un cambiamento anche radicale delle regole ma lasciando la gestione di Autostrade per l’Italia alla famiglia di Ponzano Veneto?



A complicare il quadro quest’oggi ci ha pensato Stefano Fassina, deputato di LeU che coerentemente a quanto sempre espresso dal suo schieramento che oggi è al governo in coalizione, rilancia la nazionalizzazione.





"Giovanni Castellucci, ceo di Atlantia, fa il capro espiatorio. Un sacrificio compensato da una buonuscita milionaria, così tutto può continuare come prima, con le mega rendite di Benetton e soci. Le dimissioni di Castellucci sono un atto dovuto alla luce delle tragedie avvenute e di quelle miracolosamente scampate, ma il problema è più generale. I monopoli naturali, come le autostrade, gestiti dai privati determinano rendite enormi, attraverso aumento delle tariffe e minimizzazione degli investimenti. Un governo di svolta rispetto alla lunghissima stagione liberista di svendita di asset pubblici dovrebbe procedere, con la gradualita' ma anche la determinazione necessaria, alla rinazionalizzazione della gestione delle autostrade”, dice Fassina.





Secondo cui ”la maggioranza M5S-Pd-LeU deve spingere il governo Conte a darsi coraggio. Altrimenti, con il sacrificio dorato di Castellucci siamo, ancora una volta, all'applicazione del noto principio del Gattopardo”.