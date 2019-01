Autostrade per l'Italia, Mari presidente. Tomasi nuovo Ceo

Atlantia indica Giuliano Mari per la carica di presidente di Autostrade per l'Italia e Roberto Tomasi (attuale direttore generale) per quella di amministratore delegato. Lo riferisce una nota. L'assemblea di Aspi che dovra' procedere alla nomina dei sostituti dei dimissionari Fabio Cerchiai e Giovanni Castellucci e' convocata per il prossimo 30 gennaio.

Mari, che e' consigliere di amministrazione indipendente di Atlantia dal 23 aprile 2009, ha preannunciato le proprie dimissioni da Presidente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance nonche' da Presidente e membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate, con decorrenza dall'efficacia della nuova carica.