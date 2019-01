Autostrade, Toninelli: "Punto assolutamente a nazionalizzazione"

"Assolutamente sì". Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli risponde su 'La 7' a una domanda sull'intenzione di procedere alla nazionalizzazione di Autostrade.

"E' in corso un procedimento che penso si concluderà con la decadenza di una concessione", ha aggiunto, spiegando che "sulle nuove concessioni, come per l stiamo dialogando con gli enti locali" così che gli utili possano rimanere sul territorio.