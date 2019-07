Autostrade, Toninelli: "Revoca totale. E' venuto meno il rapporto di fiducia"

"La relazione dei tecnici dice che c'e' un inadempimento definitivo, oltre che grave" da parte di Autostrade per l'Italia. Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Radio anch'io. Quale sara' la conseguenza? "Per il M5s sicuramente sara' di proporre in sede politica la revoca totale della concessione perche' ci sono tutte le condizioni giuridiche per poterlo fare. Siamo molto sicuri delle nostre azioni - ha detto - per me non ci sono alternative. L'eventuale nuovo concessionario subentrera' assumendo tutti i lavoratori, fino all'ultimo". "Chi ha in concessione un bene pubblico, in questo caso un'autostrada - ha affermato Toninelli - ha l'obbligo di custodia e di restituzione del bene: il fatto che il bene non esista piu' in seguito all'immane tragedia" del crollo del Ponte Morandi a Genova "significa che e' definitivo l'inadempimento. E fa venire meno anche il rapporto di fiducia che lo Stato concedente ha nei confronti del concessionario".

Alitalia: Toninelli, Atlantia? No a ricatto - "Come ministro posso dire che parlo, parliamo di Atlantia relativamente ad Alitalia solo quando vediamo sulla scrivania delle offerte formalizzate. Atlantia ha creato un dibattito pubblico sul suo eventuale intervento in Alitalia senza aver mai fatto offerte. Io discussioni sul nulla, soprattutto su chi cerca di utilizzare Alitalia come ricatto" rispetto alle concessioni autostradali "non ho nessuna voglia di farle". Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Radio anch'io.

Alitalia: Toninelli, difficili miracoli in pochi mesi - "Noi stiamo cercando di salvare Alitalia e gli investitori stanno arrivando. Sono anni che la stanno mandando avanti con una gestione a dir poco scellerata, abbiate pazienza perche' miracoli in pochi mesi e' difficile farli". Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Radio anch'io.