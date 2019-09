Avio: continuano a crescere i ricavi, margini e utile netto

Commissione d’Inchiesta Indipendente su VV15: operativo il piano di azione per il ritorno al volo di Vega nel primo trimestre 2020

Sviluppo di Vega C in linea con le attese: volo di qualifica previsto entro il primo semestre 2020

S uccesso di 1 missione Vega e 3 missioni Ariane 5 nel corso del 2019

Primi ordini per Ariane 6

Risultati economici

Ricavi: 189 milioni di Euro (+6% rispetto al primo semestre 2018)

EBITDA Reported : 16,1 milioni di Euro (+11%)

EBIT Reported2: 8,1 milioni di Euro (+5%)

Utile netto2: 7,1 milioni di Euro (+14%)

Portafoglio ordini a 745 milioni di Euro

Distribuzione dividendi per 11.6 milioni di Euro (+16% rispetto al 2018)

Posizione Finanziaria Netta2: + 20,4 milioni di Euro

Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A., Società leader nel settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha esaminato e approvato in data odierna i risultati del primo semestre 2019. L’Amministratore Delegato Giulio Ranzo, in apertura di riunione, ha illustrato ai consiglieri i risultati dell’indagine della Commissione Indipendente d’Inchiesta guidata da ESA e Arianespace con il supporto di Avio in relazione all’anomalia che ha portato alla conclusione prematura della missione VV15 nel mese di luglio (prima volta nella storia del lanciatore Vega, dopo 14 lanci consecutivi di successo) evidenziando che:

Tra le possibili cause del malfunzionamento la più probabile è collegata ad un’anomalia del comportamento termo-strutturale della calotta superiore del motore di secondo stadio Zefiro23;

La Commissione ha identificato un piano di verifiche dei risultati e un piano di azioni correttive per la risoluzione del problema identificato;

Il ritorno al volo di Vega, a seguito della verifica dell’implementazione delle azioni correttive, è previsto per il primo trimestre del 2020;

È stato avviato il processo di valutazione degli eventuali effetti economico-finanziari di breve termine

L’Amministratore Delegato ha poi illustrato: l’avanzamento regolare delle operazioni di sviluppo, test e qualifica in vista del volo inaugurale di Vega C, atteso entro il primo semestre 2020; il successo commerciale del nuovo lanciatore Ariane 6, che utilizza i booster P120 prodotti da Avio, con la firma di numerosi contratti di lancio (Arianespace ha attualmente 8 voli prenotati per Ariane 6).

Relativamente ai risultati economici, il Gruppo ha registrato, nel corso del primo semestre 2019, ricavi pari a 189 milioni di Euro, in crescita (+6%) rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente. L’incremento dei ricavi è principalmente attribuibile alle attività di produzione del lanciatore Vega e alle attività di sviluppo del nuovo vettore spaziale Vega C di prossima generazione.

L’EBITDA Reported, pari a 16,1 milioni di Euro2, mostra una crescita del 11% rispetto al primo semestre 2018 mentre l’EBIT Reported, pari a 8,1 milioni di Euro2, segna una crescita del 5% rispetto all’esercizio precedente.

L’utile netto, pari a 7,1 milioni di Euro, mostra una crescita del 14% rispetto al primo semestre 2018, anche grazie ad una minore incidenza degli oneri fiscali.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno è pari a +20,4 milioni di Euro (+49,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2018) in linea con le attese dell’ordinario andamento del ciclo finanziario aziendale e considerando il pagamento dei dividendi nel mese di maggio per un valore di 11.6 milioni di Euro (+16% rispetto al dividendo 2018).

In calo il portafoglio ordini a 745 milioni di Euro (-15%, pari a -132 milioni di Euro rispetto a dicembre 2018) in attesa della conferenza ministeriale 2019 dell’ESA e della firma dei prossimi batch dei lanciatori Vega C e Ariane 6. Nel terzo trimestre del 2019 è atteso il beneficio di nuovi ordini di produzione principalmente per il nuovo motore P120, per un valore complessivo di circa 80 milioni di Euro.

“Anche nel primo semestre del 2019 è proseguito il nostro trend di crescita, in continuità con quanto già realizzato dal Gruppo nel 2018 – ha detto Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio”.

“Nella prima metà dell’anno – ha aggiunto Ranzo – abbiamo completato con successo i test di qualifica dei nuovi motori P120C e Zefiro40, (rispettivamente primo stadio comune a Vega C e Ariane 6 e secondo stadio del lanciatore europeo Vega C). Questi test rappresentano un passaggio fondamentale per il nuovo Vega C il cui volo di qualifica è previsto nel primo semestre del 2020. Al tempo stesso abbiamo condotto le campagne di prova del modello in scala ridotta della camera di combustione del motore M10 a Ossigeno-Metano per lo stadio superiore del futuro Vega E (a breve il primo test al banco in scala reale della camera di combustione)”.

In relazione all’anomalia del VV15 e le relative azioni correttive: “Stiamo lavorando molto intensamente con il supporto di ESA ed Arianespace per risolvere il problema emerso, con l’obiettivo di tornare a volare entro il primo trimestre del 2020 nel rispetto dei requisiti di sicurezza e affidabilità - ha aggiunto Ranzo”.

“L’anomalia di Vega non modifica i nostri programmi di crescita di medio e lungo termine -ha concluso Giulio Ranzo. Continuiamo a lavorare allo sviluppo di nuove tecnologie e stiamo avviando il progetto SPTF in Sardegna, per i test sui motori criogenici. Nel frattempo, abbiamo completato la configurazione del nuovo SSMS, il dispenser in grado di portare contemporaneamente in orbita numerosi piccoli satelliti per soddisfare le richieste sempre più sofisticate dei Clienti. Rimaniamo quindi focalizzati e confidenti sulle opportunità di creazione di valore per gli azionisti nel lungo termine”.

Il documento che riassume i dati fondamentali del resoconto semestrale sarà messo a disposizione sul sito w ww.avio.com avio.com nella sezione Investor Relations, a supporto della call con gli analisti finanziari ed investitori programmata per giovedì 12 settembre alle ore 18:30. La relazione finanziaria semestrale sarà messa a disposizione in lingua italiana ed inglese secondo i termini di Legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Agosti dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Avio è un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale. L'esperienza e il know-how acquisiti nel corso degli oltre 50 anni di attività consentono ad Avio di primeggiare nel campo dei lanciatori spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido e criogenica, nonché nella propulsione tattica. Avio è presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 stabilimenti ed impiega circa 1.000 persone altamente qualificate, di cui il 30% circa impiegate in attività di ricerca e sviluppo. Avio opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e di sub-contractor per il programma Ariane, entrambi finanziati dalla European Space Agency (“ESA”), permettendo all’Italia di essere presente nel ristretto numero di paesi al mondo in grado di produrre un vettore spaziale completo.