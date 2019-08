Avio: terzo volo del 2019 di Ariane 5 completato con successo

Avio: il terzo volo del 2019 di Ariane 5 è stato completato con successo

Nella notte di martedì 6 agosto si è svolto con successo il terzo lancio del 2019 di Ariane 5 (105-esima missione complessivamente) dal centro spaziale della Guyana francese (CSG).

Il lanciatore europeo ha correttamente posizionato in orbita geostazionaria i satelliti Intelsat 39 ed EDRS-C, che forniranno rispettivamente servizi di broadcast TV e telecomunicazione intra-orbitale per satelliti in orbita bassa.

Ariane 5 utilizza la potenza dei booster laterali a propellente solido e della turbopompa ad ossigeno liquido prodotti in Italia da Avio, azienda leader nel settore della propulsione spaziale.

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: “Si tratta del terzo successo di Ariane 5 nel 2019. Questo risultato continua a dimostrare la competitività degli attuali lanciatori europei mentre è già in fase avanzata lo sviluppo dei lanciatori di nuova generazione Vega C e Ariane 6, contribuendo a fornire ad Avio e ai suoi partner europei fiducia e stimolo ulteriori a riprendere le attività di lancio del Vega nel più breve tempo possibile.”