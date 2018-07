Avis Budget Group acquisisce Morini Rent, rafforzandosi con oltre 1400 veicoli

Avis Budget Group acquisisce Morini Rent, specializzata in noleggio di furgoni refrigerati e noleggio auto

Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), leader nella fornitura di soluzioni di mobilità, ha annunciato oggi l’acquisizione di Morini Rent, azienda italiana a conduzione familiare, specializzata nel noleggio di furgoni refrigerati, oltre che nel noleggio auto.

L'acquisizione aggiungerà più di 40 sedi e oltre 1.400 veicoli al network di Avis Budget Group in Italia, inclusi i furgoni refrigerati. Questa operazione è un passo fondamentale nel rafforzamento dell'impegno di Avis Budget Group nel mercato italiano, in particolare per la forte presenza di Morini nel Nord Italia, aumentando ulteriormente la capacità del Gruppo di servire clienti di ogni tipologia e capacità di spesa in tutto il Paese.

I proprietari di Morini Rent, Fabio Bigo e Alessandro Morini, manterranno ruoli dirigenziali e continueranno ad essere parte integrante della crescita continua e dell’offerta del marchio.

Mark Servodidio, President, International, Avis Budget Group ha commentato: “Siamo lieti di annunciare la nostra acquisizione di Morini Rent in Italia. La specializzazione di Morini nei furgoni e camion refrigerati sostiene direttamente la nostra strategia per i veicoli commerciali, ossia espandere la nostra offerta di prodotti in tutta Europa. La proposta di Morini affiancherà quella di AmicoBlu per assicurare un’offerta adatta ad ogni esigenza del cliente italiano”.

Gianluca Testa, Managing Director Southern Region, Avis Budget Group ha aggiunto: “Non solo Morini Rent ha una forte presenza sul mercato e una spiccata propensione alla crescita, ma la sua filosofia, che fa del cliente un elemento fondamentale, si allinea pienamente con il nostro approccio: mettere sempre i clienti al centro di ciò che facciamo. Lavoreremo per mantenere e rafforzare questa filosofia accogliendo Fabio, Alessandro e i dipendenti di Morini nella famiglia Avis Budget - e se da un lato amplieremo i nostri servizi e l’offerta di prodotti per i nostri clienti in Italia, dall’altro Morini rimarrà un brand indipendente”.

Fabio Bigo, Country Manager, Morini Rent, ha dichiarato: “Siamo molto felici che Morini Rent entri a far parte del gruppo Avis Budget in Italia. La nostra conoscenza dei clienti, l’offerta di servizi efficaci e la garanzia di alti livelli di customer service sono molto importanti per il nostro business e siamo entusiasti di lavorare con Avis Budget Group per contribuire a rafforzare e far crescere questi valori”.

Alessandro Morini, Country Manager, Morini Rent ha commentato: “Nel 1955 mio nonno e la sua azienda sono stati tra i primi rappresentanti del marchio Avis in Italia; i primi a Torino. È incredibile vedere come con questa partnership si sia chiuso il cerchio, tornando nella famiglia Avis Budget ancora una volta”.

L'acquisizione è stata completata il 13 luglio 2018. I termini della transazione non sono stati resi noti.