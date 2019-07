Aviva Assicurazioni annuncia nuovi ingressi nel Top Management

Roberto Lia, CFO, e Luca Gentile, General Counsel, entrano nel Management committee della Compagnia

Aviva, compagnia assicurativa leader in UK e tra i principali player in Italia, annuncia l’ingresso di due nuovi membri all’interno del management committee: Roberto Lia nel ruolo di Chief Financial Officer e Luca Gentile in qualità di General Counsel. Per entrambi si tratta di una crescita interna.

Roberto Lia è entrato in Aviva nel 2004 come Financial Controller Director. Precedentemente è stato in Arthur Young (oggi EY) e nel Gruppo ING, dove negli oltre 10 anni di esperienza ha ricoperto tra gli altri il ruolo di Direttore Amministrazione e Finanza delle compagnie assicurative del gruppo e Deputy Direttore Generale.

Roberto Lia



Luca Gentile è in Aviva dal 2009 e in questi anni ha ricoperto diversi ruoli manageriali nella funzione Legal. Come General Counsel gestirà affari legali, affari societari e data protection. Come avvocato, ha iniziato la sua carriera lavorando in diversi studi legali e notarili.

"Sono lieto di accogliere nella mia squadra Roberto e Luca. Hanno entrambi grande esperienza, una profonda conoscenza della nostra azienda e una spiccata leadership - commenta Ignacio Izquierdo, CEO di Aviva in Italia. In questi anni hanno messo la loro professionalità al servizio della Compagnia affiancandoci in un periodo di forte crescita e semplificazione della nostra organizzazione. Sono certo che anche grazie a loro potremo continuare con fiducia ed entusiasmo il nostro percorso di sviluppo".

Luca Gentile



Chi è Aviva

Solidità, Semplicità, Innovazione: le 3 parole chiave

Solidità: Con oltre 300 anni di storia e 33 milioni di clienti in 14 Paesi, Aviva è uno dei principali gruppi assicurativi al mondo. In Italia Aviva ha una capillare presenza sul territorio, grazie a oltre 500 agenzie plurimandatarie, consulenti finanziari e accordi con primari gruppi bancari italiani (come UBI Banca, Unicredit, Banca Popolare di Bari). Aviva Italia è un’azienda in crescita (utile netto 2018 +17% vs.py), con oltre 500 dipendenti.

< >Semplicità: In un settore complesso e articolato, Aviva ha scelto la semplicità come codice base della relazione con i propri clienti, concretizzando questo impegno in soluzioni e comunicazioni chiare, trasparenti e immediate.Innovazione: Aviva investe sul futuro e sull’innovazione tecnologica “Fintech” per migliorare sempre più i rapporti con i clienti. Per questo, a livello mondiale, ha creato tre centri di eccellenza: i “Digital Garage” di Londra, Singapore e Toronto; e in Italia Aviva collabora con PoliHub, il centro-incubatore di start-up del Politecnico.