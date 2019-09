AXA: con Banca Mps, al via da Milano il roadshow su salute e prevenzione

“La Salute prima di tutto” è il titolo degli incontri organizzati da AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena per raccontare i nuovi servizi dedicati a salute e benessere. Tra le iniziative, al centro del primo evento che si è tenuto oggi a Milano, le cabine mediche che AXA ha messo a disposizione dei clienti della Banca, in via sperimentale, per eseguire in autonomia 14 esami diagnostici, da condividere con il proprio medico di fiducia.

Parte oggi da Milano un ciclo di incontri promosso da AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena per parlare di salute e prevenzione. Il roadshow “La Salute prima di tutto” farà in seguito tappa a Padova e Bari. Al centro dell’evento, il rapporto degli italiani con la salute e il benessere, partendo da un’indagine dell’Istituto di ricerca Episteme che ha evidenziato i nuovi bisogni in ambito assistenza e prevenzione, ispirando così l’introduzione di nuovi servizi a valore aggiunto che vanno “oltre l’assicurazione”.

“In questo momento in Italia c’è un duplice bisogno”, ha spiegato ad Affaritaliani.it Domenico Martiello, Chief Distribution & Sales Officer del Gruppo AXA Italia. “Da un lato, avere accesso rapido alle cure, dall’altro, accesso alla prevenzione. “Axa porta in Italia tutta l’esperienza che può vantare a livello mondiale integrando le polizze con una serie di servizi innovativi e personalizzati che semplificano la vita del cliente”. Parte di questo percorso è anche la sperimentazione con Mps: “Insieme al partner bancario, vogliamo giocare un ruolo da protagonista, integrando soluzioni innovative e servizi ad alto valore aggiunto. Un esempio è la cabina medicale per lo screening installata nelle filiali della banca, che permette di eseguire ben 14 esami diagnostici in teleconsulto. Un esperimento, questo, che sta già dando ottimi risultati, con 200 clienti in poco più di un mese che hanno utilizzato il servizio di checkup”. “Un trend che potremo sicuramente portare avanti”, ha concluso Martiello, “perché la prevenzione è il primo momento per prendersi cura della salute di ciascuno di noi”.

“Abbiamo scelto AXA perché è il marchio più prestigioso al mondo in ambito assicurativo”, ha raccontato ad Affaritaliani.it Moreno Sonnini, Direttore dell’area territoriale Nord-Ovest di Banca Mps, “con il quale guardare al futuro in ambito salute e benessere. L’idea è quella di mettere a disposizione del cliente la valutazione del proprio stato di salute in luoghi fino a oggi sconosciuti, come la filiale di una banca, con la massima semplicità e flessibilità”.

“Quella tra Monte dei Paschi e AXA è una partnership consolidata”, ha aggiunto Maurizio Bai, responsabile direzione Rete Banca Mps, ai microfoni di Affaritaliani.it. “Siamo a oltre 11 anni di esperienza nell’ambito della bancassurance e continuiamo a sperimentare per offrire ai nostri clienti servizi sempre più innovativi”. Oggi uno dei bisogni più conclamati è quello della rapidità del consulto: “Avere accesso a checkup in tempi rapidi, assistenza a 360° e velocità di esecuzione delle visite specialistiche sono le principali richieste del cittadino”, ha specificato Bai. “Ecco perché con AXA stiamo lavorando per progettare prodotti sempre più all’avanguardia a tutela del benessere delle famiglie, con l’obiettivo di promuovere una gestione della relazione completa e innovativa”.

La domanda di sanità a Milano: dati Episteme

Dall’indagine Episteme, gli abitanti del capoluogo lombardo e provincia risultano particolarmente virtuosi sul fronte della salute e della prevenzione: il 34,2% degli intervistati si prende cura della propria salute in maniera attiva e costante e il 53,7% sta attento a non ammalarsi. L’elemento cruciale nel rapporto con la salute è il fattore “tempo”, con un ruolo chiave assegnato alle assicurazioni: il 46% degli intervistati milanesi chiede un aiuto per l’abbattimento dei tempi di attesa per esami e interventi, e il 44,2%, servizi per la gestione delle malattie croniche (monitoraggio e assistenza). Tra i dati più significativi vi è poi l’apertura verso nuovi servizi e le nuove tecnologie, come la possibilità di consultare un medico h24 al telefono (40,1%) o in videochiamata (39,6%), il recapito diretto della ricetta in farmacia (34,5%), o la consegna del farmaco a domicilio (33,7%), fino alla richiesta da parte del 66,8% degli italiani di un robot per l’assistenza domestica di anziani o persone con problemi di mobilità e il 68,5% di interessati alla Telemedicina.

Le frontiere della salute: telemedicina e servizi personalizzati

In un contesto in cui cambiano i bisogni legati alla salute e in cui si delinea una così grande apertura verso le frontiere della Telemedicina, AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno voluto essere i primi a proporre servizi ad alto contenuto tecnologico e vogliono giocare un ruolo di primo piano nell’introdurre velocemente nuove soluzioni che vadano oltre l’assicurazione tradizionale e rispondano al modo in cui si consuma oggi la sanità.

AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena sono pionieri, grazie al lancio, un anno fa, del prodotto Assistenza 360 che include i servizi di invio della ricetta medica in farmacia, il recapito a domicilio dei farmaci e il video consulto medico 24 ore su 24, oltre a servizi di assistenza personalizzati, come un fisioterapista o un infermiere a domicilio. E la spinta all’innovazione prosegue con l’integrazione a breve del video consulto con le prestazioni specialistiche (come pediatra, cardiologo, ginecologo, ortopedico) e nuovi servizi di assistenza come l’accompagnamento alle visite e alle terapie mediche. A questo ecosistema di servizi si aggiunge una novità ancora più d’avanguardia: si tratta della sperimentazione, anche nella filiale di Banca Mps di via Santa Margherita a Milano, di una cabina medicale per lo screening del proprio stato di salute in autonomia, con ben 14 esami diagnostici, dalla pressione, all’esame della vista e dell’udito e molto altro, da condividere poi con il proprio medico di fiducia per eventuali approfondimenti.