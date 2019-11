AXA Forum 2019: in Triennale, le assicurazioni sulla inclusive protection

Tema dell’AXA Forum 2019, in programma il 6 novembre presso Triennale Milano, l’Inclusive protection. Il ruolo chiave dell’assicurazione di fronte alle nuove sfide sociali. Tra gli ospiti Patrick Cohen, Amministratore Delegato del Gruppo AXA Italia, e Maria Bianca Farina, Presidente di Ania e Poste Italiane.

Si svolgerà presso la sede della Triennale di Milano il prossimo 6 novembre la nuova edizione dell’#AXA Forum, appuntamento annuale istituzionale del Gruppo AXA Italia, nato per stimolare un dibattito e un confronto aperto sul ruolo che il settore assicurativo riveste nel creare valore nella società.

Al centro dell’edizione di quest’anno, dal titolo “Inclusive protection. Il ruolo chiave dell’assicurazione di fronte alle nuove sfide sociali”, le sfide del settore pubblico e privato di fronte a una tematica sempre più prioritaria per gli italiani, ovvero il cambiamento climatico, vissuto sia come fenomeno sistemico che vicino alla vita quotidiana e personale, con impatti avvertiti in maniera nitida sulla salute.

Il tutto a partire dalla presentazione, in anteprima, della nuova ricerca AXA-Episteme sul vissuto e le percezioni degli italiani, dal titolo “Dal global warming alle nuove sfide per la salute”.

Il Forum vedrà l’introduzione di Patrick Cohen, Amministratore Delegato del Gruppo AXA Italia e le conclusioni di Maria Bianca Farina, Presidente di Ania e Poste Italiane. Durante la mattinata, moderata da Sarah Varetto, esponenti e personalità di rilievo del panorama istituzionale italiano ed internazionale si confronteranno sul ruolo di istituzioni, finanza e assicurazioni nel trovare nuove risposte e soluzioni ai grandi temi del cambiamento climatico e della salute pubblica: Stefano Boeri, Presidente della Triennale di Milano, Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, Roberto Cingolani, Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo Spa; Monica Fabris, Presidente di Episteme; Stefano Cazzaniga, Partner and Director, Healthcare Payers & Providers di BCG; Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia; Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi; Garance Wattez Richard, Head of AXA Emerging Customers.